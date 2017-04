Từ đêm 11-4, không khí lạnh cường độ nhẹ sẽ tràn xuống Bắc Bộ giúp xua tan nắng nóng 35-38 độ C những ngày này.

Vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh khiến nhiệt độ miền Bắc hôm nay đồng loạt tăng 1-5 độ C, có nơi tăng gần 7 độ C. Lúc 13h, nắng nóng đã xảy ra khắp Tây Bắc Bộ và mở rộng sang Hà Giang, Cao Bằng với nền nhiệt phổ biến 35-38 độ C, riêng Yên Châu (Sơn La) 40 độ C.

Tại Hà Nội nhiệt độ cũng tăng 1-3 độ C. Lúc 13h, mức cao nhất được ghi nhận ở Láng là 33 độ C, kế đó Hoài Đức 32 độ C, các trạm còn lại 31 độ C.

Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ còn kéo dài đến hết ngày 11-4. Ảnh minh họa: Ngọc Thành.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết trên duy trì hết ngày mai ở Tây Bắc Bộ và mở rộng ra một số nơi khác Đông Bắc Bộ. Đến chiều tối và đêm, miền Bắc sẽ có mưa rào do tác động của không khí lạnh tràn xuống.

Sáng ngày 12-4, nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm mạnh, vùng núi xuống dưới 25 độ C, còn đồng bằng dưới 27 độ C, trời chuyển mát. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, sự tranh chấp giữa khối khí lạnh và nóng đang tồn tại ở miền Bắc thường gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh, nhất là thời điểm gần sáng và ngày 12-4.

Với miền Trung, hôm nay nắng nóng gay gắt không chỉ xảy ra ở Thanh Hóa - Quảng Nam mà còn mở rộng xuống Phú Yên. Lúc 13h, nhiệt độ khu vực phổ biến 36-38 độ C, những nơi cao 38 độ C là Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Hương Khê (Hà Tĩnh), Đông Hà (Quảng Trị). Cơ quan khí tượng dự báo, mức cao nhất trong ngày còn có thể lên 39-41 độ C. Nắng nóng duy trì đến 12-4 mới chấm dứt.

