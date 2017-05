Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có ý kiến không đồng ý với đề xuất giảm tốc độ tối đa qua cầu Long Thành xuống 80km/giờ.

Trước đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có kiến nghị cho hạ vận tốc lưu thông tối đa qua cầu Long Thành từ 100km/giờ xuống 80km/giờ.

Thông tin từ phía Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, do tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã đưa vào khai thác và có tốc độ tối đa là 120km/giờ, trong đó cầu Long Thành có tốc độ thiết kế là 100km/giờ theo phương án tổ chức quản lý, khai thác tạm thời đã được Bộ GTVT phê duyệt.

Hạ vận tốc lưu thông tối đa qua cầu Long Thành.

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhìn nhận, về nguyên tắc, các tuyến cao tốc được đầu tư xây dựng có thiết kế kỹ thuật đặc biệt; lối ra vào có kiểm soát, không có đường giao cắt cùng mức; hệ thống biển báo hiệu đảm bảo tiêu chuẩn để cho phép phương tiện lưu thông ở tốc độ cao với tất cả các chiều lưu thông, dòng lưu thông không bị cản trở.

“Việc cho phép phương tiện lưu thông trên đường cao tốc theo tốc độ thiết kế sẽ đảm bảo hiệu quả khai thác, hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo đảm ATGT, hạn chế UTGT”, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ nhấn mạnh.

Do đó, đơn vị quản lý, khai thác, bảo trì đường cao tốc phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát, sửa chữa, bổ sung các biện pháp đảm bảo ATGT để phương tiện lưu thông tốc độ cao theo đúng thiết kế và phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Đồng thời, chỉ thực hiện giải pháp hạn chế tốc độ trên đường cao tốc khi có kết quả thẩm định ATGT của cơ quan có thẩm quyền cho thấy đặc trưng hình học của bình đồ, sự thay đổi mặt cắt, bố trí chung công trình, một số chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế đường có châm chước, thiết kế tầm nhìn, lưu lượng phương tiện tăng đột biến... ảnh hưởng đến ATGT.

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng thông tin: “Theo báo cáo của VEC, gần đây có nhiều thời điểm xảy ra UTGT tại trạm thu phí, tuy nhiên không nêu rõ thời điểm cụ thể, lý do ùn tắc, thời gian ùn tắc. Kết quả tự thử nghiệm do VEC thực hiện từ 1/1 - 17/8/2016 đạt thấp, chưa thể hiện nguyên nhân chính UTGT, tai nạn, sự cố là do tốc độ trên cầu Long Thành đến 100km/giờ”.

Việc VEC chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác tự thử nghiệm cắm biển hạn chế tốc độ trên cầu Long Thành từ 100km/giờ xuống 80km/giờ khi chưa được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương là chưa phù hợp. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị Bộ GTVT trước mắt giữ nguyên tốc độ khai thác trên cầu Long Thành.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC tiếp tục tổ chức theo dõi, đánh giá kỹ các yếu tố ảnh hưởng đến ATGT trên cầu Long Thành cũng như tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; thực hiện thẩm định ATGT để có cơ sở xem xét việc hạn chế tốc độ khai thác trên cầu Long Thành theo quy định.