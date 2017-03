Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong việc chọn thiết kế cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 13-3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

3 phương án vào “chung kết”

Tại cuộc họp, 9 phương án thiết kế kiến trúc sân bay Long Thành đã được báo cáo, trong đó tập trung 3 phương án vào “chung kết” dựa trên đánh giá của hội đồng đánh giá xếp hạng do bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) làm chủ tịch.

Phương án thiết kế sân bay Long Thành lấy ý tưởng từ hoa sen cách điệu Ảnh: Xuân Tuyến

Phương án được điểm cao nhất (965,85/1.000) do liên danh Singapore - Việt Nam - Nhật Bản thực hiện (LT-07) với ý tưởng thiết kế nhà ga có hình dạng cây dừa nước. Đây là phương án được đánh giá có kiến trúc hiện đại, kết hợp với việc sử dụng các mảng xanh cảnh quan nội thất trong công trình và sử dụng vật liệu hài hòa... Tuy nhiên, kiến trúc mái nhà ga hình rẻ quạt với nhiều nếp gấp cách điệu hình ảnh lá dừa nước có thể làm tăng chi phí đầu tư và bảo trì công trình.

Phương án do liên danh của Hàn Quốc đề xuất (LT-03) được hội đồng đánh giá xếp hạng 2 đạt 955,46/1.000 điểm, lấy ý tưởng từ hoa sen cách điệu áp dụng trong thiết kế mái. Phương án này được đánh giá là hiện đại, màu sắc sử dụng cho các không gian hài hòa, tinh tế, bố cục hoành tráng, có điểm nhấn. Nhược điểm của phương án này là khó khăn trong tính toán hệ kèo mái cho quá trình thi công và làm tăng giá thành. Bên cạnh đó, hình dáng cách điệu hoa sen bị tác giả “ép” vào phần mái nhà ga nên chưa được mềm mại và thể hiện rõ nét hình ảnh hoa sen trên thực tế.

Phương án xếp thứ 3 (LT-04) đạt 945,08/1.000 điểm do liên danh của Nhật Bản - Pháp đề xuất có quan điểm kiến trúc công trình chủ yếu là điểm nhấn nội thất, phần ngoại thất mái nhà ga sử dụng đơn giản, thuận tiện cho xây dựng, bảo dưỡng. Ý tưởng nội thất chính của tác giả là sử dụng vật liệu tre được thiết kế thành hệ kết cấu đan kết để áp dụng cho toàn bộ không gian chính của nhà ga. Đây là sự độc đáo, nét khác biệt so với những công trình nhà ga hàng không trên thế giới. Hạn chế của phương án này là phần ngoại thất đơn giản, không đa dạng, đồng thời do chưa có công trình sử dụng kết cấu tre tương tự tại Việt Nam nên cần được nghiên cứu kỹ về độ bền của vật liệu, nguồn cung vật liệu với khối lượng rất lớn.

Tuy nhiên, theo tổng hợp của Bộ GTVT, các phương án được người dân và các hội nghề nghiệp lựa chọn lại ngược với ý kiến hội đồng. Cụ thể, phương án được người dân lựa chọn (Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai và Đà Nẵng) nhiều nhất theo thứ tự là hoa sen (LT-03 ), tre (LT-04) và dừa nước (LT-07). Phương án được các hội nghề nghiệp lựa chọn nhiều nhất là hoa sen, dừa nước và tre. Còn trên trang thông tin điện tử của Bộ GTVT, kết quả lần lượt là dừa nước, hoa sen và tre.

Cần xem trọng ý kiến chuyên môn

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết đây là công trình quan trọng quốc gia, đầu tư lớn từ ngân sách, có ý nghĩa đặc biệt trong việc thể hiện giá trị văn hóa truyền thống cũng như hình ảnh của một đất nước hiếu khách, phát triển.

Về các phương án kiến trúc, Phó Thủ tướng cho rằng cả 3 phương án vào “chung kết” và 6 phương án khác đều là những ý tưởng tốt, có thế mạnh và hạn chế riêng. Do đó, việc lựa chọn phương án nào cần phải được thực hiện hết sức thận trọng, khoa học. Việc lựa chọn không được duy ý chí, chủ quan, gượng ép.

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ các điểm mạnh, yếu của từng phương án, Phó Thủ tướng yêu cầu quyết định cuối cùng của cơ quan quản lý phải dựa trên những ý kiến chính xác, khách quan của các chuyên gia hàng đầu ở các lĩnh vực liên quan, như giao thông, kiến trúc, quy hoạch, hàng không, văn hóa, môi trường... Bộ GTVT chủ trì, thành lập ngay tổ tư vấn gồm những chuyên gia giỏi nhất trong các lĩnh vực này để thảo luận thật kỹ, dựa trên các tiêu chí, cơ sở khoa học, từ đó lựa chọn ra phương án tốt ưu nhất trong điều kiện hiện nay của Việt Nam. “Các nhà quản lý nên nhường cho các nhà chuyên môn để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất, khoa học nhất” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Thành phần của tổ tư vấn, theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ưu tiên các chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, giao thông, khoa học công nghệ, kỹ thuật hàng không. Mỗi bộ, ngành chỉ nên có 1-2 đại diện nhưng dưới cương vị chuyên gia, không phải lãnh đạo.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị không quá cầu toàn, tránh việc tranh luận quá dài mà không đạt được đồng thuận. Trong 10 ngày, tổ tư vấn có báo cáo chi tiết về quá trình thảo luận cũng như đề xuất phương án tối ưu. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ có lựa chọn cuối cùng.

Thế Dũng