Mâu thuẫn vì bố đẻ không cho phép cưới vợ nên nam thanh niên đã đổ xăng tự thiêu ngay trước cửa nhà ở đường Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Dù người dân cố gắng dập lửa nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nam thanh niên tự thiêu vì không được lấy vợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 28.7, một nam thanh niên đã đổ xăng tự thiêu ngay trước cửa nhà mình ở đường Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Phát hiện sự việc, gia đình và người dân hô hoán dập lửa nhưng do lửa cháy quá lớn nên nam thanh niên đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được thông tin từ người dân, lực lượng Công an TP.Thái Bình đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường nam thanh niên tự thiêu.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 29.7, lãnh đạo Công an TP Thái Bình xác nhận vụ việc và cho biết nạn nhân là Trần Văn Th (sinh năm 1988).

Qua xác định ban đầu, trước đó, nam thanh niên này mâu thuẫn với bố ruột vì không đi hỏi vợ cho mình, nên đã đổ xăng vào người tự thiêu.

"Sau khi xác định nạn nhân tử vong do tự tử, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho người nhà lo hậu sự", vị lãnh đạo Công an TP Thái Bình thông tin.

C.N