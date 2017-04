Góp vốn làm ăn nhưng ông Đoàn Minh Quân có nguy cơ trắng tay tại Công ty Kim Anh khi TP Hà Nội yêu cầu Sở KH-ĐT thu hồi giấy phép kinh doanh

Không có yếu tố giả mạo

Ông Đoàn Minh Quân (trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho hay, trước đây gia đình ông có góp vốn làm ăn với ông Nguyễn Lương Thế. Công ty TNHH Kim Anh (Công ty Kim Anh) được thành lập, ông Đoàn Minh Quân sở hữu 50% vốn điều lệ của công ty. Ngày 31/10/2012, Công ty Kim Anh được Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng ĐKKD), Sở KH-ĐT cấp đăng ký thay đổi lần 5 trên cơ sở hồ sơ đề nghị do ông Nguyễn Lương Thế, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty ký.

Dự án bất động sản của Công ty Kim Anh.

Với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) mới, công ty đi vào hoạt động bình thường, ổn định. Thế nhưng đến ngày 8/1/2015, ông Nguyễn Lương Thế, giám đốc công ty có đơn gửi đến Phòng ĐKKD số 2 đề nghị thu hồi GCNĐKKD thay đổi lần thứ 5. Lý do đề nghị thu hồi là phát hiện hồ sơ đăng ký thay đổi lần 5 của công ty (đang được lưu giữ tại phòng ĐKKD) bị giả mạo.

Sau khi thụ lý đơn, mặc dù đã hết thời hạn khiếu nại nhưng Phòng ĐKKD số 2 TP Hà Nội vẫn ra công văn 150/ĐKKD2 ngày 28/5/2015 trả lời Công ty Kim Anh: “Hồ sơ không đủ căn cứ để kết luận giả mạo”. Vẫn chưa thỏa đáng với kết quả trên, ông Thế tiếp tục có đơn gửi Sở KH-ĐT.

Trên cơ sở đó, Phòng ĐKKD số 2 và Sở KH-ĐT lần lượt ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 (QĐ số 12/QĐ-KH&ĐT, QĐ số 03/QĐ-KPHQ, Văn bản số 42/ĐKKD2) với cùng nội dung: “Nội dung khiếu nại và đề nghị thu hồi GCNĐKKD lần thứ 5 của Công ty Kim Anh tại thời điểm này là chưa đủ căn cứ pháp lý để thực hiện”.

Để xác minh hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Kim Anh, Sở KH-ĐT đã có công văn gửi Công an Hà Nội, Bộ Công an, xác minh và kết luận về hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 của Công ty Kim Anh. Kết quả, cả Bộ Công an và Công an Hà Nội đều khẳng định, với nội dung: “Chưa đủ căn cứ cơ sở kết luận hồ sơ giả mạo”.

Vẫn chỉ đạo thu hồi

Căn cứ vào ý kiến của các cơ quan chuyên môn, ngày 4/11/2016, Sở KH-ĐT đã có công văn số 1380, báo cáo UBND TP Hà Nội, việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 của Kim Anh. Sở KH-ĐT khẳng định, theo Luật doanh nghiệp thì việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ được thực hiện khi: Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo. Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án. Đối chiếu với quy định này, việc thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh là không thực hiện được do chưa đủ căn cứ xác định là hồ sơ giả mạo. Việc thu hồi sẽ được thực hiện nếu Tòa án có phán quyết hoặc có bản án có hiệu lực pháp luật.

Nhưng lạ thay, ngày 23/11/2016, Văn phòng UBND TP Hà Nội tiếp tục có công văn số 11155, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu Sở KH-ĐT nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại văn bản số 6021, ngày 19/10/2016, thu hồi GCNĐKKD lần thứ 5 đã cấp cho Công ty Kim Anh.

Trước thực tế này, gia đình ông Quân lại tiếp tục đội đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng. Thậm chí, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, gia đình ông Quân đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Quân cho hay, nếu GCNĐKKD bị thu hồi, gia đình ông có nguy cơ trắng tay và những lợi ích liên quan tại Công ty Kim Anh.

Rồi đề nghị dừng thu hồi

Trước lời khẩn cầu, kêu cứu của ông Quân đến Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội, ngày 22/3/2017, Sở KH-ĐT lại có công văn số 357 gửi UBND TP Hà Nội thông báo về kế hoạch thực hiện thu hồi GCNĐKKD lần 5 của Kim Anh.

Sở KH-ĐT đã chỉ ra nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện việc thu hồi. Cụ thể, Sở KH-ĐT nhận thấy có nhiều thông tin trên báo chí xuất hiện những căn cứ pháp lý của việc chỉ đạo và thực hiện thu hồi; Bên cạnh đó, ông Đoàn Minh Quân đã nhiều lần gửi đơn thư kèm tài liệu phản ánh đề nghị không thu hồi GCNĐKKD để bảo vệ số tiền 200 tỷ đồng đã đầu tư vào Kim Anh. Ông Quân cũng cung cấp một số tài liệu của hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh có chữ ký đúng của các thành viên công ty, đề nghị giải quyết việc ông đã khắc phục hồ sơ không trung thực, không chính xác.

Ngày 16/3/2017, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội cũng đã có văn bản thông tin đến Phòng ĐKKD việc Tòa đã thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm, về việc tranh chấp thành viên giữa nguyên đơn là ông Đoàn Minh Quân với bị đơn là ông Nguyễn Lương Thế, bà Nguyễn Kim Anh và Kim Anh và đề nghị Phòng ĐKKD tạm dừng việc thực hiện thông báo ngày 3/3/2017, giữ nguyên hiện trạng GCNĐKKD thay đổi lần thứ 5 của Kim Anh và chờ kết quả giải quyết của Tòa án.

Trước những vấn đề phát sinh trên, Sở KH-ĐT cho rằng, thời điểm hiện nay việc thực hiện thu hồi GCNĐKKD lần thứ 5 cần phân tích, xem xét trên nhiều khía cạnh.

Xét về góc độ pháp luật, việc Phòng ĐKKD ra quyết định thu hồi vào thời điểm này sẽ vi phạm pháp luật; mặt khác tại thời điểm này Tòa án cũng cho biết đang xem xét vụ kiện Phòng ĐKKD ra thông báo ngày 3/3/2017, việc ra quyết định thu hồi đã được phía Tòa cảnh báo trước sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết của Tòa, đồng thời Tòa cũng đã đề nghị dừng việc thực hiện thông báo ngày 3/3/2017 để chờ kết quả giải quyết của Tòa.

Xét về góc độ xã hội, bản thân gia đình ông Đoàn Minh Quân cũng đã cảnh báo việc thu hồi có thể sẽ gây ra những phản ứng tiêu cực rất nghiêm trọng từ các tổ chức, cá nhân đã bỏ tiền đầu tư, mua nhà, đất… trong dự án do Công ty Kim Anh làm chủ đầu tư, dẫn đến gây mất an ninh trật tự tại trụ sở của các cơ quan thành phố.

Một dự án bất động sản của Công ty TNHH Kim Anh.

Sở KH-ĐT cũng đã kiến nghị, có thể giải quyết vụ việc theo một trong hai phương án sau: Phương án 1: Cho phép Sở giãn thời gian ra quyết định thu hồi theo ý kiến của Tòa án. Phương án 2: Dừng việc ra quyết định thu hồi, giữ nguyên hiện trạng GCNĐKKD thay đổi lần thứ 5 của Công ty Kim Anh và chờ kết quả giải quyết của Tòa án.

Đồng thời, Sở KH-ĐT đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép Sở chỉ đạo Phòng ĐKKD thực hiện theo Phương án 2.

Sự việc dường như đang được đẩy đi quá xa, khi vào ngày 13/4/2016, Văn phòng UBND TP Hà Nội, lại có văn bản số 3326 nêu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tiếp tục thực hiện việc thu hồi GCNĐKKD lần thứ 5 của Công ty Kim Anh khiến nhiều người theo dõi sự việc này cảm thấy hết sức nghi ngại và nghi ngờ động cơ ẩn đằng sau chỉ đạo này.

Mệnh lệnh chỉ đạo của các quan chức địa phương trên thực tế nhiều khi có sức mạnh hơn cả luật pháp. Trước nguy cơ bị xâm phạm quyền và lợi ích được pháp luật công nhận, ông Đoàn Minh Quân đã có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi lên Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó trong lá đơn kêu cứu các cơ quan chức năng, ông Quân khẩn thiết: “Đề nghị cơ quan chức năng xác định rõ, trường hợp gia đình tôi bị chiếm đoạt số tiền hơn 200 tỷ đồng đã đầu tư vào Công ty Kim Anh, chưa kể lợi nhuận đầu tư do GCNĐKKD thay đổi lần 5 của Công ty Kim Anh bị thu hồi trái pháp luật thì ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình tôi số tiền này?”./.

Nhóm PV/Báo Tiếng nói Việt Nam