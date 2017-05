Chiều 12/5, ông Nguyễn Văn Thạo, Chủ tịch UBND phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, cho biết không có chuyện cấm chị Đỗ Thị Xuyến buôn bán.

Sáng 12/5, đoàn kiểm tra liên ngành của quận Ngô Quyền và phường Máy Tơ đã đến kiểm tra quầy thịt heo của chị Đỗ Thị Xuyến tại chợ Lương Văn Can. Theo ông Vũ Văn Phượng, Tổ trưởng tổ quản lý chợ Lương Văn Can, chị Xuyến vi phạm quy định giết mổ không qua lò mổ nên đoàn kiểm tra yêu cầu chị Xuyến không bán thịt heo ở chợ này nữa.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 12/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thạo, Chủ tịch UBND phường Máy Tơ, khẳng định: “Đoàn kiểm tra vẫn cho chị Xuyến bán hàng bình thường chứ không có chuyện bắt thu dọn thịt heo mang về. Thực ra bà con thấy chính quyền đi kiểm tra cứ nghĩ nghiêm trọng chứ đây là việc làm thường xuyên”.

Sáng 12/5, chị Xuyến vẫn bán thịt heo và được người dân ủng hộ.

Ông Thạo cho biết chị Xuyến trước đây đăng ký kinh doanh hàng hải sản sau chuyển sang bán thịt heo. Qua kiểm tra tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và điều kiện thì chị Xuyến chưa đạt yêu cầu nên đoàn kiểm tra trước hết nhắc nhở chứ không lập biên bản xử lý hành chính.

"Phường luôn ủng hộ việc người dân kinh doanh nhưng phải đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như đảm bảo quy trình giết mổ, khi chuyển đổi mặt hàng phải báo để phường quản lý nhưng chị Xuyến chưa thực hiện" - ông Thạo nói.

Muốn bán thịt heo, chị Xuyến cần làm gì?

Ông Bùi Văn Luyện, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP. Hải Phòng, cho biết: Người dân chỉ cần đăng ký giết mổ ở một lò mổ. Phí một con heo được chứng nhận an toàn và ra thị trường bán cho người dân ở mỗi lò mổ là 50.000 đồng/con. “Thủ tục xin vào lò mổ đơn giản nhưng chủ yếu do người dân ngại đăng ký vào lò mổ” - ông Luyện nói.

Ông Vũ Văn Phượng thông tin: “Theo lịch của tháng an toàn thực phẩm, ngày 12-5, đoàn kiểm tra liên ngành của phường và của quận đến các hộ kinh doanh thịt bò, heo, trâu... nhắc nhở các hộ kinh doanh về an toàn thực phẩm. Đợt kiểm tra này đúng lịch của tháng ra quân, không liên quan đến việc của chị Xuyến”.

Theo ông Phượng, chị Xuyến mới chuyển sang kinh doanh thịt heo, không đáp ứng các yêu cầu kinh doanh như: không có phản, không có quầy, thịt bày ngay gần sát đường, không đảm bảo các yếu tố liên quan vệ sinh thực phẩm.

Về vụ việc chị Xuyến bị hất luyn vào thịt heo xảy ra sáng 11/5, hiện Công an phường Máy Tơ đã báo cáo công an quận. Công an quận Ngô Quyền đang xử lý vụ việc.