Những lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia trong thời kỳ để xảy ra sai phạm đã bị xử lý trách nhiệm về mặt Đảng, trách nhiệm tài chính sẽ xem xét tiếp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, cho biết như trên tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh này ngày 12-5.

Xử lý kỷ luật chưa phải là xong

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Sừ (phường 2, thị xã Duyên Hải) phản ánh: “Thời gian qua, tôi đọc và tìm hiểu các vụ việc tham nhũng, lãng phí với số tiền cả trăm, cả ngàn tỉ đồng nhưng công tác xử lý chưa nghiêm trong khi tham nhũng còn diễn biến phức tạp, việc giải quyết xử lý chậm và kéo dài”.

Trả lời câu hỏi của cử tri, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Đối với 12 dự án lớn của ngành công thương triển khai kém hiệu quả, lãng phí hàng chục ngàn tỉ đồng mà thời gian qua dư luận, báo chí đã phản ánh, hiện thanh tra, công an đang xử lý từng trường hợp, truy trách nhiệm và có hướng xử lý các dự án, nhà máy này. Ở đây vừa có phương án xử lý hậu quả, vừa xử lý trách nhiệm. Còn với sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, những lãnh đạo trong thời kỳ để xảy ra sai phạm đã bị xử lý trách nhiệm về mặt Đảng, trách nhiệm tài chính sẽ xem xét tiếp. Mong bà con tiếp tục tin tưởng về hướng xử lý của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề này”.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri phường 9 (TP Trà Vinh) vào chiều cùng ngày, ông Nhân cho biết thêm từ tháng 11-2016, Bộ Chính trị đã triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó chống tham nhũng là nội dung quan trọng. Vừa qua những cán bộ liên quan đều bị kỷ luật, gồm cả nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên bộ trưởng, thứ trưởng...

“Bộ Chính trị khẳng định không có vùng cấm và đang tiếp tục làm quyết liệt. Đồng thời, đối với 12 dự án nhà máy sản xuất thép, nhiên liệu sinh học, dệt… với hàng chục ngàn tỉ đồng có sai phạm thì cán bộ liên quan đều bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý trách nhiệm về tài chính” - ông Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết đối với các dự án đắp chiếu, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý trách nhiệm về tài chính. Ảnh: GIA TUỆ

Làm tốt thì thăng quan, làm sai phải lôi xuống

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri cũng đề nghị phải xử lý nghiêm người có trách nhiệm đã gây ra oan, sai. Bởi theo cử tri, “làm tốt thì thăng quan tiến chức, làm sai phải lôi xuống. Chứ điều tra sơ sài rồi sau này sai lại lấy ngân sách ra bồi thường, mà ngân sách cũng là tiền của dân và như vậy là dân gánh”…

Trao đổi với cử tri về vấn đề này, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định vấn đề bồi thường cho người bị oan, sai do người của Nhà nước gây ra thì trước mắt Nhà nước bồi thường và sau đó cá nhân làm sai sẽ chịu trách nhiệm.

Ông Nhân cũng cho hay Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh sẽ ghi nhận ý kiến của cử tri để góp ý tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV khi xem xét thông qua dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Kiểm tra nhiệt điện Duyên Hải

Sáng 12-5, ông Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh có buổi làm việc với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để nghe báo cáo việc khắc phục một số hạn chế về công tác bảo vệ môi trường.

Thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Tiến Khoa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1, cho biết công tác bảo vệ môi trường các dự án do EVN làm chủ đầu tư rất được quan tâm và đây là dự án nhiệt điện đốt than nên các thiết bị xử lý bụi đều đảm bảo quy chuẩn hiện hành của Việt Nam. Công nghệ lọc bụi tĩnh điện, nước thải trong nhà máy đều được thu gom về trung tâm để xử lý đảm bảo chuẩn môi trường, nhất là nước thải sinh hoạt sẽ tái xử lý để bơm ra chống bụi kho than, bãi xỉ. Với chất thải nguy hại, đơn vị đã đăng ký với Sở TN&MT để thuê thu gom, vận chuyển và xử lý, quá trình gầu bốc than từ tàu lên băng tải than là khép kín và kho than đều có biện pháp chống bụi…

Sau khi nghe thêm ý kiến của các cơ quan hữu quan, phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư trong việc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị trong đợt giám sát tháng 9-2016. Ông Nhân cũng đề nghị công ty phải hoàn thiện hệ thống truyền số liệu về xử lý nước thải về Sở TN&MT và Sở lưu ý nhận số liệu nhưng phải có kiểm tra đột xuất.

Dự án xây dựng Trung tâm điện lực Duyên Hải được quy hoạch tổng thể với diện tích gần 900 ha tại ấp Mù U, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải. Quy mô dự án gồm ba nhà máy nhiệt điện đốt than, có công suất 1.200 MW mỗi nhà máy và xây dựng hệ thống cảng biển tiếp nhận than cho toàn bộ trung tâm điện lực. Đến nay Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 đã vận hành thương mại, còn Duyên Hải 2 đang giai đoạn san lấp mặt bằng.