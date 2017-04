Tiếp tục chương trình làm việc tại Cần Thơ, chiều 27/4, tại xã Nhơn Ái, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri một số xã của huyện Phong Điền.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo những nội dung chính dự kiến trong chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ghi nhận và trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Các cử tri huyện Phong Điền đã nêu nhiều ý kiến về các vấn đề như: Bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống tham nhũng, đầu tư chế biến vùng sản xuất cây ăn trái, giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, công tác đền ơn đáp nghĩa...

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo huyện Phong Điền, lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp thu, giải trình những vấn đề cụ thể liên quan đến những kiến nghị của người dân địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp thu và trả lời các ý kiến cử tri huyện Phong Điền.

Trả lời ý kiến cử tri Phạm Minh Thạnh, xã Nhơn Ái về công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng. Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác này. Thời gian qua, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp chỉ đạo, đưa ra ánh sáng một số vụ án tham nhũng như vụ Trịnh Xuân Thanh, các vụ án liên quan đến ngân hàng... Năm 2017 có 12 vụ án được chỉ đạo làm rõ và báo cáo công khai. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan điểm phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước là xuyên suốt, không có vùng an toàn nào, bất khả xâm phạm nào dành cho những đối tượng tham nhũng.

Về vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp nào của Quốc hội cũng bàn về những vấn đề này tại các phiên thảo luận về kinh tế - xã hội và có chuyên đề giám sát về hàng giả, hàng kém chất lượng. Quốc hội đã ra nghị quyết và giao Chính phủ tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.

Trả lời ý kiến của cử tri Lý Quốc Vinh, xã Nhơn Ái về tình trạng người chăn nuôi bị thiệt hại do cung vượt quá nhu cầu về thịt lợn, Chủ tịch Quốc hội cho biết, do cung đã vượt quá nhu cầu, giá thành 1 kg lợn hơi cao hơn giá bán ra. Người sản xuất bị thua lỗ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang có giải pháp thúc đẩy chế biến. Nguyên nhân của tình trạng này là do chưa làm tốt công tác dự báo thị trường để định hướng sản xuất. Do đó, trong sản xuất nông nghiệp, cơ quan chức năng cần làm tốt hơn công tác dự báo xu hướng, từ đó đưa ra chính sách phù hợp. Và người sản xuất không nên "chạy" quá nhu cầu của thị trường.

Cùng chủ đề này, cử tri Bùi Hữu Hớn nêu ý kiến, Nhà nước cần quan tâm đến khắc phục tình trạng "được mùa rớt giá" ở vùng sản xuất cây ăn trái Nhơn Ái nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Ghi nhận ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ chuyển ý kiến này tới cơ quan chức năng và cho rằng đây là quy luật kinh tế thị trường khi tình trạng “cung đã vượt cầu”. Nhấn mạnh biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, về giải pháp xây dựng nhà máy chế biến mà cử tri đưa ra, cần phải được tính toán thật kỹ về hiệu quả kinh tế.

Cử tri Phạm Văn Vẹn, xã Tân Thới, huyện Phong Điền nêu ý kiến giải pháp ngăn chặn tình trạng chất phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm tốt hơn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới, Quốc hội sẽ thực hiện giám sát tối cao về chương trình này, từ đó sẽ ra nghị quyết, giao các bộ, ngành hữu quan chịu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chuyên môn. Trong đó, Bộ Y tế là cơ quan chủ trì phối hợp.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)