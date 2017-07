Ngày 23/7, Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn (Hà Nội) đã có báo cáo nhanh tình hình vụ gây thương tích xảy ra hồi 11h15 ngày 22/7/2017 tại Khu 1, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Theo đó, khoảng 11h15 ngày 22/7/2017, chị Lê Thị Bảy, sinh năm 1977, ở xã Lê Thanh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội và chị Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1965 ở xã Sơn Công huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội (cả 2 người đều là thành viên của Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức) đến thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội bán tăm bông để gây quỹ tình thương.

Khi đến nhà cháu Đinh Huy Anh, sinh năm 2012 (con trai anh Đinh Văn Trung sinh năm 1992, tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình) hỏi bố mẹ cháu có nhà không để bán tăm, bà nội của cháu là Nguyễn Thị Tốt, sinh năm 1974 thấy vậy liền đuổi chị Bảy và chị Phúc ra khỏi nhà, hô hoán 2 chị bắt cóc trẻ em.

Một số người dân thôn Thái Phù, xã Mai Đình đã nghe theo và đuổi đánh chị Bảy và chị Phúc đến địa phận Khu 1, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn khiến 2 chị bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Công an huyện kịp thời cử tổ công tác xuống hiện trường đưa chị Bảy và chị Phúc đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn để khám và điều trị. Đồng thời, tiến hành lấy lời khai người có liên quan.

Tại báo cáo số 355/BC-CASS-TH ngày 22/7/2017 của Công an huyện Sóc Sơn đã xác định chị Bảy và chị Phúc không có hành vi bắt cóc trẻ em.

Trước sự việc trên, Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục tập trung lực lượng, sớm điều tra làm rõ vụ việc; Các đơn vị khối nội chính, đặc biệt là Công an huyện tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời xây dựng tham mưu các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận, tránh tình trạng hoang mang, lo lắng trong nhân dân.