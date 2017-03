Người con nhỏ bị bệnh bại não bẩm sinh quanh năm chỉ nằm một chỗ, gia đình nợ nần chồng chất cộng với sự tuyệt vọng trong phút chốc, người cha - vốn là 1 thầy giáo đã quyết định tìm đến cái chết.

Chị Dung cùng 2 người con thơ bên bàn thờ chồng

Cái kết buồn vì cuộc sống bế tắc

Những ngày gần đây, nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa trước câu chuyện một thầy giáo trẻ năng động, một người chồng, người cha hết mực thương yêu gia đình chỉ vì những bế tắc, khó khăn nhất thời trong cuộc sống mà có hành động dại dột là tìm đến cái chết.

Nạn nhân trong câu chuyện buồn trên là thầy Chu Anh Nam (SN 1983, trú tại xã Kdang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). Trước khi chết thầy Nam là giáo viên môn Ngữ Văn của trường THCS Ngô Gia Tự (TP. Pleiku).

Theo chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1985, giáo viên trường THCS Trần Phú, huyện Đăk Đoa) là vợ của anh Nam thì khoảng 11h ngày 16/3/2017 sau khi ở trường về, chị bất ngờ phát hiện chồng và con trai đầu là cháu Chu Đăng Hoàng (SN 2013) nằm bất động trong nhà với nhiều biểu hiện khác thường.

Sau giây phút bàng hoàng, chị Dung lập tức gọi cho người thân cùng hàng xóm đưa 2 cha con đi cấp cứu. Thế nhưng, anh Nam đã không thể qua khỏi do uống thuốc cỏ cháy tự tử, còn cháu Hoàng may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần do người cha cho uống thuốc ngủ và được cứu chữa kịp thời.

Chứng kiến cái kết bi thảm của anh Nam, rất nhiều người cảm thấy xót xa và có phần trách móc hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của người cha. Thế nhưng, khi biết được nguyên nhân dẫn đến sự việc, nhiều người đã không thể cầm nổi những giọt nước mắt xúc động.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc có lẽ là do cuộc sống gia đình hiện tại quá nghèo khó, số tiền vay nợ để chữa bệnh cho người con đã vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Bản thân chị Dung cũng tin rằng đó là nguyên nhân duy nhất có thể khiến một người chồng vốn sống rất ý chí như anh Nam lại có hành động dại dột như vậy.

Vừa ôm người con bị bênh bại não bẩm sinh, chị Dung vừa nhớ về người chồng trong nước mắt: “Anh Nam vốn là một người chồng, người cha mẫu mực, yêu thương vợ con. Đặc biệt, anh rất thương cháu Hoàng. Biết con trai không được thông minh, lanh lợi như con người ta nên anh càng cố gắng yêu thương con nhiều hơn. Có lẽ vì quá buồn, anh đã nảy ra ý nghĩa muốn giải thoát con mình khỏi kiếp đời đau khổ hiện tại. Nhưng trời còn thương thằng bé nên giữ nó lại, còn anh ấy thì đã mãi mãi ra đi…”.

Chia sẻ về những khó khăn của gia đình mình, chị Dung cho biết: 2 vợ chồng chị đều là giáo viên cấp 2, chỉ trông vào đồng lương vừa phải lo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, vừa phải lo tiền chạy chữa bệnh cho cháu Hoàng nên luôn thiếu thốn. Cũng đã rất lâu rồi, anh chị chẳng biết chính xác tiền lương của mình là bao nhiêu nữa. Vì sổ lương của 2 người đều đã dùng để thế chấp vay ngân hàng lấy tiền chữa bệnh cho con.

Một số nhà hảo tâm đã đến tận nhà để chia sẻ cùng gia đình

Với niềm hi vọng “còn nước còn tát”, vợ chồng anh Nam đã dùng tất cả khả năng, tiền bạc trong nhà để đưa cháu Hoàng đi chạy chữa. Thậm chí, anh chị sẵn sàng đi vay lãi ngân hàng, mượn tiền bạn bè, đồng nghiệp chỉ với mong muốn một ngày được nhìn thấy con khỏe mạnh như chúng bạn cùng trang lứa. Thế nhưng, tiền nợ thì cứ tăng dần ngoài còn bệnh tình của con chẳng tiến triển được bao nhiêu.

Cố gắng lên…người ở lại

Sự ra đi đột ngột của anh Nam khiến cho tất cả mọi người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều cảm thấy vô cùng đau xót. Thế nhưng, có lẽ người cảm thấy hụt hẫng, mất mát nhất chính là chị Dung cùng 2 người con nhỏ của mình. Đọc dòng chia sẻ trên trang facebook mà rất nhiều người không sao kìm được những dòng nước mắt:

“Em may mắn trút bỏ được gánh nặng cuộc đời nhưng con em không ra đi dễ dàng đc như thế. Nó vẫn phải ở lại để chịu đựng thêm nỗi đau về thể xác, vẫn tiếp tục cuộc sống thực vật.Nhìn cảnh vợ em cùng 2 đứa con, đứa nhỏ mới 18 tháng tuổi vật vã bên xác chồng thật không có nỗi đau nào tả nổi,mình muốn kêu gọi tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người giúp đỡ vợ con em ấy vượt qua được giai đoạn khốn cùng này,1 nắm khi đói bằng 1 gói khi no,của ít lòng nhiều rất mong mọi người giúp đỡ ạ.Cố lên em người ở lại,mọi người sẽ luôn ở bên em…”.

Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình, nhiều khi chị Dung bỏ lại tất cả… Thế nhưng, nhìn cảnh 2 người con thơ chúng vô tội, chúng đã mất đi người cha rồi lẽ nào chúng lại không còn cả mẹ. Nghĩ vậy nên chị không làm được và chị biết mình phải sống, phải đối mặt dù biết con đường phía trước sẽ rất gian nan và chỉ còn mình chị độc hành.

Được biết, số tiền mà gia đình chị Dung đang vay ngân hàng để chữa bệnh cho cháu Hoàng là gần 450 triệu đồng. Trước đây, khi anh Nam còn sống thì với mức lương hàng tháng của 2 vợ chồng, sau khi trừ tiền vay cùng tiền lãi hàng tháng vẫn còn dư ra được vài triệu để chăm lo cuộc sống sinh hoạt trong gia đình. Thế nhưng, giờ đây, chỉ dựa vào mình lương của chị Dung, thì trả tiền lãi còn không đủ nói gì đến chuyện nuôi con.

Bình thường, ngoài đi dạy vợ chồng chị Dung cũng cố gắng đi làm thêm nhiều công việc khác vào ngày nghỉ để kiếm them thu nhập. Bên cạnh đó, gia đình cũng có được gần 1ha rẫy với khoảng 200 gốc cà phê và 100 trụ tiêu.

Chị Dung cho biết; trước đây cứ hết giờ ở trường về nhà là anh Nam lại chăm chút cho đám rẫy trong nhà. Anh nói: “Cố gắng chăm cho đám cà, đám tiêu thật tốt để sau này có thu hoạch sẽ dành dụm được một khoản tiền khá khá để đưa cu Hoàng ra Hà Nội chữa bệnh, hoặc để trả bớt nợ ngân hàng”.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao hơn 100 trụ tiêu của gia đình anh cứ tàn lụi rồi chết dần, chết mòn. Điều này khiến anh Nam càng buồn phiền, như thể niềm hi vọng cuối cùng của cuộc đời anh cũng tắt dần. Nhớ đến những câu nói của chồng chị Dung lại rơm rớm nước mắt.

Ngôi nhà sập sệ hiện tại của gia đình chị Dung.

Mặc dù, rất đau buồn thế nhưng vì thương các con chị Dung vẫn cố gắng gượng đứng lên để sống tiếp cuộc đời mình, cũng là sống tiếp cuộc đời của người chồng đã ra đi. Chị cũng mong muốn sẽ hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của anh Nam trước đây đó là tìm tất cả mọi cách để chữa được căn bệnh bại não của con mình để cháu có được một cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác.

Biết được câu chuyện thương tâm, nhưng rất cảm động của gia đình chị Dung rất nhiều người đã lên tiếng động viên, khích lệ rằng hãy “Cố gắng lên…người ở lại”.

Thông qua bài viết trên đây Báo Câu Chuyện Pháp Luật rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp… đến với gia đình chị Dung để chia sẻ bớt phần nào những khó khăn hiện tại của gia đình.

Mọi sự ủng hộ xin liên hệ với chị Nguyễn Thị Kim Dung. SĐT: 0977.052.045 hoặc Số tài khoản : 5012215035549_ ngân hàng Agribank huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Nguyễn Luật – Linh Đan