Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) quyết định không khởi tố đối với vụ 'nghi xâm hại tình dục trẻ'. Viện kiểm sát cùng cấp cũng kết luận quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT là có căn cứ.

Ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chính thức công bố kết quả xác minh giải quyết tố giác của bà Ch. (ngụ Q.Thủ Đức) về việc cháu Nh. (7 tuổi, con gái của bà Ch.) bị một người đàn ông xâm hại tình dục ngay tại lớp vào trưa 14.2 tại một trường tiểu học trên địa bàn Q.Thủ Đức.

Tiếp nhận tin tố giác, đơn tường trình, khiếu nại của bà Ch., Công an Q.Thủ Đức tiến hành ghi nhận lời khai của cháu Nh. (có giám hộ của bà Ch.) thì được biết khoảng 10 giờ 45 ngày 14.2, sau khi ăn cơm xong tại căn tin của trường, cháu Nh. cùng một số bạn về lớp trước để ngủ trưa. Trong lúc chờ cô chủ nhiệm đến, cháu Nh. cùng các bạn nô đùa trên bàn nên bị té xuống đất, va chạm vào cạnh bàn có móc treo cặp khiến cháu đau, khóc. Cháu Nh. không báo cho cô giáo chủ nhiệm, cô bảo mẫu. Khi về nhà, mẹ cháu Nh. thấy quần lót dính máu nên hỏi thì cháu cho biết bị té ở lớp. Do bà Ch. không tin và hỏi nhiều lần nên cháu Nh. nói dối bị chú mặc áo đỏ có hành vi xâm hại tình dục. Sau đó, bà Ch. đến Công an Q.Thủ Đức làm đơn tố cáo nhờ công an giải quyết. Cơ quan công an ghi lời khai của một số bạn (có giám hộ của cha mẹ) với cháu Nh. thì đều xác nhận có đùa giỡn và chứng kiến cháu bị té từ trên bàn xuống đất, khóc... Còn việc chảy máu thì chỉ nghe cháu Nh. kể lại, không thấy và không biết chảy vị trí nào trên cơ thể.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, trưa 14.2, người đàn ông mà bà Ch. tố cáo không có mặt trường, mà ở công ty làm việc, sau đó đến Bệnh viện Nhi đồng 2 chăm sóc con của ông này đang điều trị bệnh ở đây. Công an Q.Thủ Đức còn tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch, nhận dạng một số người nhưng cũng không giống như cháu Nh. mô tả và họ không có mặt trong khuôn viên trường vào lúc đó. Kiểm tra các camera của trường, vào thời điểm trên cũng không có người đàn ông lạ nào xuất hiện trong khuôn viên trường. Riêng camera số 4 không ghi nhận hình ảnh được vì camera này gắn chung với hệ thống điện tại hội trường nên nhân viên dọn vệ sinh ở hội trường không biết, kéo cầu dao tổng ngắt điện từ 11 giờ 18 - 12 giờ 30 ngày 14.2.

Qua điều tra và kết quả giám định pháp y cũng cho thấy, tế bào nam thu được trong dịch âm đạo nhưng không đủ số lượng để giám định so sánh ADN và giám định lại. Không đủ cơ sở để quy kết tế bào nam được hình thành trong ngày 14.2.2017 hay trước đó 17 ngày, đồng thời tế bào nam vẫn có thể bị nhiễm từ các vật thể trung gian như khăn dùng lau chùi, quần lót... Công an cũng làm rõ, cha mẹ của cháu Nh. vì bận việc nên trong ngày hôm đó đã nhờ người em gái của bà Ch., là chủ một tiệm hớt tóc đón về. Sau đó, người nhà có tắm cho cháu và lấy khăn dùng cho khách hàng để lau cho bé.

Với kết quả điều tra, xác minh trên, ngày 9.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức ra quyết định không khởi tố vụ hình sự số 125 đối với tố giác của bà Ch. do không có sự việc phạm tội. Ngày 12.5, Viện KSND cùng cấp cũng có Kết luận kiểm sát số 127/KLKS-TĐ kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 125 ngày 9.5.2017 của Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức là có căn cứ.

Đàm Huy