Trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin có vụ nổ súng vào sáng nay ở đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khiến người dân hoang mang. Tuy nhiên, cơ quan công an khẳng định, thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.

Trên các trang mạng xã hội hiện thông tin vào khoảng 1h sáng 30/7, trước của số nhà 749 và 753 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ta vụ đuổi nhau giữa 3 xe ô tô và kết thúc bằng vụ nổ súng. Khi thông tin này đăng tải đã gây hoang mang trong xã hội khi 1 bộ phận không nhỏ các thanh niên đưa ra những bình luận sai sự thật.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Một đại diện Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đã làm rõ bản chất bức ảnh và thông tin trên mạng là sai sự thật. Khi đó, vào khoảng 1h ngày 30/7, Công an phường Giáp Bát nhận được tin có vụ va chạm giao thông giữa 2 ô tô màu đỏ và màu trắng ở vị trí trên nên đã cử cán bộ, chiến sĩ có mặt bảo vệ hiện trường.

Khi có mặt tại khu vực trên, thấy nhóm thanh niên khoảng 6 người đi trên ô tô trắng đang lao vào đánh 1 thanh niên điều khiển ô tô đỏ, tổ công tác đã chủ động đưa người thanh trên vào xe chuyên dụng và tiến hành can ngăn đám thanh niên hung hãn trên.

Nhưng càng can ngăn, đám thanh niên càng lao vào xô đẩy tổ công tác doạ giết người. Thậm chí còn cầm gạch ném vào sau xe công an và bẻ gương chiếu hậu để tổ công tác không đi được. Ngay sau đó, cơ quan Công an Hoàng Mai đã huy động CS113, CSHS tới phối hợp giải toả đám đông.

Khi lực lượng Công an được tăng cường, một thanh niên trong nhóm đi xe trắng còn hung hăng dùng điện thoại quay lại từng cán bộ chiến sĩ và doạ ngày mai làm việc với bố anh ta ở 35 Hàng Thiếc tên là T. hiện là Đội trưởng QLTT Hai Bà Trứng.

Thanh niên này còn "nổ" không thèm làm việc với loại "tép riu" vì bố anh ta toàn chơi với các sếp. Sau khi đưa về trụ sở công an phường Giáp Bát, cả nhóm thanh niên trên vẫn giữ thái độ thách thức dù thừa nhận có hành vi côn đồ và tấn công lực lượng công an và liên tục khoe các mối quan hệ...

Đến lúc này, cơ quan Công an phường Giáp Bát đang thụ lý vụ việc.