Không chỉ lây qua đường tình dục, bệnh sùi mào gà còn dễ dàng lây qua nhiều con đường khác nếu không được vệ sinh sạch sẽ.

Có thể lây qua tiếp xúc

Hầu hết cộng đồng có hiểu biết chưa đầy đủ về bệnh sùi mào gà, cho rằng bệnh chỉ gặp ở người trưởng thành và qua đường tình dục không an toàn. Do đó thông tin có gần 50 trẻ tại Hưng Yên mắc căn bệnh này khiến không ít phụ huynh giật mình.

Thực tế, dữ liệu dịch tễ bệnh sùi mào gà trẻ em còn hạn chế, tỉ lệ mắc bệnh ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng không rõ.

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Hà Nội, sùi mào gà là bệnh do virus HPV gây ra. Có khoảng 100 type virus HPV, trong đó có khoảng 20-30 type có thể gây ra bệnh sùi mào gà.

Sau tổn thương thời gian dài, các nốt sẩn hợp lại thành các mảng lớn như hình súp lơ

Ngoài lây qua đường tình dục, bệnh sùi mào gà có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp do dùng chung đồ với người mắc bệnh như quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng, bồn cầu… Lúc này, HPV xâm nhập qua các trầy xước, các vết thương hở hoặc qua niêm mạc miệng, mắt…

Với trẻ em, nguyên nhân mắc bệnh có thể do truyền từ mẹ bị nhiễm HPV sinh dục trong quá trình sinh nở, do quá trình chăm sóc, can thiệp y tế, vệ sinh bộ phận sinh dục hoặc do người lớn bị bệnh lây sang.

Người lớn nhiễm HPV nếu có tiếp xúc với bộ phận sinh dục của trẻ đều có nguy cơ lây bệnh sang cho bé.

BS Dung cho biết, việc lây nhiễm qua tiếp xúc từ dụng cụ y tế chưa được báo cáo bởi trong y tế, khi can thiệp bất cứ dụng cụ gì lên cơ thể người bệnh đều phải đảm bảo tiệt trùng. Tuy nhiên, về nguyên tắc vẫn có thể nếu dụng cụ không vô trùng.

Để lâu có thể ung thư dương vật

Đang chăm con tại BV Da liễu TƯ, chị Đỗ Thị T. (31 tuổi, ở xã Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, con trai Đỗ Văn Đ. (4 tuổi) sau 2 tháng điều trị chít hẹp bao quy đầu tại phòng khám tư nhân ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu bắt đầu xuất hiện các nốt trắng ở đầu dương vật như bã đậu.

Sau đó bé Đ. được chuyển đến BV điều trị khi đầu dương vật sưng nặng, phải phẫu thuật và nằm lại điều trị.

Bệnh sùi mào gà có thời gian ủ bệnh từ 3 tuần đến 8 tháng, với dấu hiệu ban đầu là sự xuất hiện các vết sẩn mềm màu da, hồng hoặc nâu, kích thước nhỏ 1-2mm.

Ở giai đoạn đầu, bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm sang giang mai, u chuỗi hạt ngọc, bệnh mụn cóc sinh dục…

Sau vài tuần hoặc vài tháng, các tổn thương có thể hợp lại thành mảng lớn hơn như hình súp lơ.

PGS Lê Hữu Doanh khuyến cáo, nếu để sùi mào gà kéo dài, bé trai có nguy cơ mắc ung thư dương vật

PGS Lê Hữu Doanh, PGĐ BV Da liễu TƯ cho biết, virus HPV gây sùi mào gà ở phụ nữ là nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung, ở nam giới gây ung thư dương vật.

Đặc biệt, với những nam giới không được cắt bao quy đầu bị sùi mào gà thì nguy cơ bị ung thư dương vật cao hơn. Bệnh cũng có nguy cơ tái phát nhiều lần.

Với trẻ nhỏ, nếu được điều trị sớm và dứt điểm thì khả năng biến chứng mãn tính được loại bỏ. Tuy nhiên nếu để bệnh kéo dài có thể gây loét, xơ, nguy cơ gây ung thư dương vật.

Đến nay chưa có thuốc đặc trị virus HPV, do đó WHO khuyến cáo tất cả các bé gái nên tiêm vắc xin HPV để ngừa ung thư cổ tử cung.

PGS Doanh cho biết, điều trị sùi mào gà không chỉ một lần là khỏi, bệnh nhân phải định kỳ thăm khám, trung bình 2-3 tuần/lần trong vài tháng để điều trị triệt để các tổn thương.

Để điều trị sùi mào gà có thể dùng phương pháp bôi thuốc, áp lạnh, đốt có tổn thương, sử dụng các thuốc trong kích thích miễn dịch điều trị tại chỗ.

Riêng trẻ nhỏ, việc điều trị khó khăn hơn do khó hợp tác, dẫn tới phải gây tê, gây mê để điều trị can thiệp.

Theo Vietnamnet