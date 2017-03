Trong cơn ngáo đá, Hùng cầm dao rượt chém nhiều người. Khi biết lực lượng công an tới, Hùng chạy vào nhà cố thủ rồi dùng dao tự cắt tay.

Sáng 4/3, cơ quan điều tra công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết đang làm rõ hành vi của Nguyễn Đức Hùng (27 tuổi, ngụ tổ 11, ấp Hòa Phú I, thị trấn An Châu).

Hùng cầm dao cố thủ trong nhà - Ảnh: cắt từ clip

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 3/3, Hùng có biểu hiện ngáo đá, cầm dao rượt chém người dân, đập phá đồ đạc trong nhà.

Ngay sau đó, lực lượng công an thị trấn kết hợp công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Thấy lực lượng chức năng, Hùng bỏ chạy vào nhà cố thủ rồi tự cầm dao cắt tay.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã tiến hành áp sát căn nhà. Sau khi vận động thuyết phục không được, lực lượng chức năng tông cửa khống chế, dẫn giải đối tượng về cơ quan công an.

Do vết dao cắt đứt vào tay gây thương tích nên Hùng được đưa vào Phòng khám Đa khoa khu vực An Châu để băng bó vết thương ngay sau đó./.

Theo Bửu Đầu-Minh Tiến/Tuổi Trẻ