Chủ quán đề nghị 2 vị khách chi tiền “bo” cho 2 tiếp viên nữ ngồi phục vụ bàn nhưng hai vị khách cho rằng mình không gọi tiếp viên nên không “bo”.

Hai khách uống bia bị đánh thương tích do không chi tiền “bo” cho tiếp viên phục vụ (ảnh minh họa)

Ngàu 20.5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Công an huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) đang điều tra làm rõ vụ đánh người gây thương tích tại quán nhậu ở thị trấn Trà Cú do mâu thuẫn chuyện trả tiền “bo” cho tiếp viên nữ.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, khoảng 11hngày 10.5, anh T. (29 tuổi) và anh K. (25 tuổi, cùng ở huyện Châu Thành) cùng 3 người bạn ngồi uống bia tại quán nhậu ở thị trấn Trà Cú. Trong lúc ngồi nhậu cả nhóm có gọi 2 tiếp viên nữ ra ngồi phục vụ bàn.

Khoảng 4 tiếng sau, cả nhóm tính tiền ra về. Do anh K. và T. về sau nên chủ quán nhậu đề nghị trả khoản tiền “bo” cho 2 tiếp viên nữ ngồi phục vụ bàn.

Tuy nhiên, anh K., T. cho rằng, mình không gọi 2 tiếp viên nên không trả khoản tiền “bo”. Chủ quán và hai vị khách sau đó xảy ra mâu thuẫn.

Tức giận, chủ quán nhậu gọi điện thoại cho Thạch Hồng Sa Rây (26 tuổi) và Kim Rát Ta Na (32 tuổi, cùng ở xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú) đến giải quyết. Sau đó, Rây và Na dùng ống tuýp sắt đánh vào đầu K. và T. gây thương tích.