Sinh con và trở thành cha mẹ là điều hạnh phúc và thiêng liêng đối với bất kì cặp vợ chồng nào. Điều hạnh phúc đến với họ từ những giây phút đầu tiên mang thai cho tới khi chào đón đứa bé ra đời.

Angela, một phụ nữ đang sống ở Mỹ, đã có những trải nghiệm tuyệt vời sau khi nhận ra ý nghĩa của việc được trở thành mẹ của một đứa trẻ.

Có con đồng nghĩa với việc sẽ có thay đổi lớn diễn ra trong gia đình. Tuy nhiên, có rất nhiều những dấu mốc quan trọng khác trước khi em bé ra đời, từ việc thông báo tin vui tới tất cả thành viên trong gia đình, bè bạn tới giây phút biết được giới tính của đứa trẻ. Dù những sự kiện này được chào đón bằng những bữa tiệc náo nhiệt vui vẻ hay khiêm tốn giản dị, thì mục đích có lẽ đều là trân trọng, nâng niu những điều đang và sắp diễn ra.

Cô Angela sống ở Dallas, Texas nước Mỹ đang cùng chồng và gia đình mở tiệc chào đón tin mừng. Một ngày trước, cô và chồng đã tới bệnh viện để xác định giới tính của con và họ nhận được một tấm thẻ. Tuy nhiên, họ muốn việc thông báo giới tính của đứa trẻ trở nên thú vị và thiêng liêng hơn nên đã không tự xem và quyết định giao lại tấm thẻ đó cho cô bạn thân Tiniki.

Tiniki sẽ bỏ một quả bóng bay vào trong một chiếc hộp đựng quà. Họ quy định với nhau rằng bóng màu xanh nếu đó là một bé trai, bóng màu hồng nếu đó là một bé gái. Angela vô cùng hồi hộp chờ đợi tới giây phút mở chiếc hộp đó trong bữa tiệc.

Giới tính của đứa trẻ được giấu trong hộp quà mà cô bạn Tiniki đã chuẩn bị

Nhưng cô bạn Tiniki đã làm một việc vô cùng đặc biệt khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Khi Angela mở hộp quà, đó không phải bóng xanh hay bóng hồng bay lên mà là 3 quả bóng bay màu trắng kèm theo một bức thư do chính Tiniki viết. Angela đã lặng người khi đọc bức thư và cô bật khóc. Tiniki viết trong đó rằng hai quả bóng tượng trưng cho hai lần sẩy thai lúc trước của Angela, quả bóng thứ ba chính là em bé lần này của họ.

Ba quả bóng bay màu trắng bay ra từ chiếc hộp kèm một thông điệp vô cùng ý nghĩa

Thông điệp của Tiniki đã khiến tất cả mọi người xúc động và suy nghĩ về những điều khác quan trọng hơn. Họ nhận ra rằng việc những đứa trẻ xuất hiện trong cuộc đời họ, trở thành con cái của họ là điều kì diệu và may mắn. Điều quan trọng nhất chính là những đứa trẻ sẽ được sinh ra khỏe mạnh, bình yên; giới tính của đứa bé không phải là tất cả những gì họ mong đợi.

Tất nhiên Angela sau đó đã biết cô sẽ chào đón một bé gái. Nhưng điều khiến cô nghẹn ngào chính là lời nhắc nhở của Tiniki. Angela đã hai lần sẩy thai, và hơn ai hết, cô hiểu được niềm khao khát được làm mẹ, được ôm ấp đứa con bé bỏng của mình lớn lao như thế nào. Tất cả những gì cô hi vọng là con gái của cô sẽ sinh ra khỏe mạnh, an toàn. Cô sẽ dùng trái tim, tình yêu và sự sẵn sàng hi sinh của người mẹ để nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ con.

Quả thực, con cái là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó không chỉ là hạnh phúc bình dị, đó là hạnh phúc vô cùng lớn lao và đáng trân quý. Đó cũng là nhân duyên của chúng ta trong cuộc sống này. Vậy nên dù là nam hay nữ, đứa trẻ nào cũng xứng đáng được trân trọng và thương yêu hết mực.

