Với giải thưởng hấp dẫn và sân golf 36 lỗ đẳng cấp, giải đấu Biscom Golf Tournament 2017 hứa hẹn sẽ mang đến cho các golf thủ những trải nghiệm ấn tượng và thú vị.

Công ty Cổ phần Quản lý Sân Golf BISCOM lần đầu tiên tổ chức giải golf mang tên Biscom Golf Tournament 2017 với mục đích tri ân, tạo cơ hội thi đấu, giao lưu cho các đối tác và khách hàng thân thiết.Giải đấu sẽ chính thức diễn ra vào 2 ngày 06 - 07/05/2017 tại sân golf 36 hố FLC Quy Nhon Golf Links thuộc Quần thể nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Biscom Golf Tournament 2017 được chia thành 5 bảng, trong đó có 3 bảng dành cho golf thủ nam, 1 bảng dành cho golf thủ nữ và 1 bảng dành cho các golf thủ muốn giữ quyền Nghiệp dư (Amateur).

Giải đấu có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 20 tỷ đồng, bao gồm nhiều xe ô tô hạng sang, thẻ hội viên hạng VIP tại các sân golf thuộc hệ thống của FLC, voucher nghỉ dưỡng tại các quần thể nghĩ dưỡng thương hiệu Tập đoàn FLC, cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Ngoài các giải vô địch, nhất, nhì, ba..., Biscom Golf Tournament 2017 còn dành nhiều giải kỹ thuật như Near Pin, Longest Drive, Near Line, Eagle, Albatross và giải “Hole-In-One” cho các golf thủ xuất sắc.

Nối tiếp thành công từ nhiều giải đấu vang dội thuộc hệ thống giải golf của Tập đoàn FLC, không chỉ thu hút bởi cơ cấu giải thưởng giá trị, Biscom Golf Tournament 2017 còn được golf thủ chờ đợi nhờ địa điểm tổ chức – sân 36 hố FLC Quy Nhon Golf Links với “đặc sản” gió biển đầy thách thức đối với các golf thủ đến từ mọi miền.

Trong đó,18 hố golf tuyệt tác do Nicklaus Design thiết kế tại sân Ocean đã được đánh giá là sân golf đẹp nhất Châu Á - Thái Bình Dương năm 2016. Toàn bộ 18 hố mới thuộc sân Mountain nằm trên đồi cao hướng biển là tác phẩm của Schmidt-Curley. Tất cả 18 hố này phóng tầm nhìn bao quát toàn bộ quần thể FLC Quy Nhơn, là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế độc đáo của sân và khung cảnh nên thơ của bờ biển Nhơn Lý với địa danh Eo Gió – nơi có cảnh bình minh và hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam.

Nhà thiết kế Schmidt-Curley đã khai thác triệt để khu vực cát tự nhiên có sẵn, đồng thời chú trọng mở rộng tất cả đường bóng fair-way từ tee để giúp người chơi không gặp khó khăn khi phải "tìm bóng". Có thể nói, sân Mountain vừa thân thiện với mọi đối tượng golf thủ, từ mới chơi đến chuyên nghiệp, vừa ẩn chứa những thử thách thú vị dành cho các tay chơi lão luyện.

Sân FLC Quy Nhon Golf Links cũng là sân ghi dấu giải đấu vô tiền khoáng hậu FLC Golf Championship 2016, khi 1 tay golf giành được giải Hole-In-One và 3 golf thủ giành giải Eagle.

FLC Quy Nhơn Golf Links nằm trong Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn, bao gồm hệ thống các dịch vụ: Khách sạn 5 sao đạt giải kiến trúc đẹp nhất Việt Nam năm 2016, resort 5 sao, Trung tâm hội nghị Quốc tế 1.500 chỗ, Vườn thú FLC Zoo Safari Park,...

Với giải thưởng hấp dẫn và hạ tầng đẳng cấp, giải đấu Biscom Golf Tournament 2017 dự kiến sẽ thu hút khoảng 900 golf thủ trong và ngoài nước tham gia tranh tài, hứa hẹn sẽ mang đến cho các golf thủ những trải nghiệm ấn tượng và thú vị.

Thời gian đăng ký giải đấu đến hết ngày 01/05/2017, với mức phí tham dự là 4.500.000 đồng/người, đặc biệt chỉ còn 3.000.000 đồng/người đối với hội viên tại các sân golf của FLC. Chi phí trên đã bao gồm kinh phí di chuyển, nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao FLC Hotel Quy Nhơn thuộc quần thể FLC Quynhon Beach & Golf Resort.