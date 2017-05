Cơ quan An ninh Điều tra (PA92) công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố vụ án tàu Hải Thành 26 gặp nạn sau va chạm với tàu Petrolimex14

Liên quan vụ tàu Hải Thành 29 bị đâm chìm vào rạng sáng 28-3 khiến 9 thuyền viên trên tàu tử vong, Cơ quan An ninh Điều tra (PA92) công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về hàng hải (Điều 223 Bộ luật Hình sự) để điều tra.

Mũi tàu Petrolimex14 bị móp sau va chạm với tàu Hải Thành 26

Một lãnh đạo công an cho biết thêm: Bước đầu căn cứ báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu xác định tai nạn xảy ra không phải do lỗi kỹ thuật của hai tàu hay thời tiết. Nguyên nhân do lỗi từ người điều khiển phương tiện hai bên thời điểm xảy ra va chạm. Vì vậy cần khởi tố vụ án để điều tra. Cụ thể lỗi như thế nào quá trình điều tra, PA92 công an tỉnh sẽ làm rõ”.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 27-3, tàu Hải Thành 26- BLC trong khi di chuyển trên vùng biển cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía Đông đã xảy ra va chạm với tàu Petrolimex14.

Tàu Hải Thành 26 đã rất nhanh chìm xuống biển. Trên tàu có 11 thuyền viên thì sau đó hai thuyền viên được cứu sống, chín thuyền viên khác tử vong ở trong tàu.

Chủ tàu Petrolimex14 đã xác nhận vào thời điểm tàu xảy ra tai nạn hàng hải trên, theo kinh nghiệm đi biển, công ty nhận thấy tàu Petrolimex 14 đã va chạm với tàu Hải Thành 26 nhưng chưa xác định được tình trạng của tàu Hải Thành 26 lúc va chạm với tàu Petrolimex14.

Công ty đã hỗ trợ mỗi thuyền viên tử vong 100 triệu đồng và thuyền viên được cứu sống mỗi người 50 triệu đồng.

Sau khi vớt được 9 thuyền viên tử vong, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn.