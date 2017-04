Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án hình sự về hành vi "gây rối trật tự công cộng” khi một bộ phận người dân tụ tập chặn quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Hình ảnh người dân chặn QL 1A ở thị xã Kỳ Anh. Ảnh: HV

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng công an thị xã Kỳ Anh - cho biết, Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Trước đó, lấy lý do bồi thường không thỏa đáng sau sự cố môi trường biển, ngày 3.4, hàng trăm người dân tụ tập, dùng chướng ngại vật gồm thân cây, đá, gạch... chặn ngang QL 1A đoạn qua đèo Con (giáp ranh phường Kỳ Phương với xã Kỳ Nam) khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng.

Dù chính quyền đã tuyên truyền, vận động bà con giải tán, không được tụ tập chặn đường ảnh hưởng giao thông, mất an ninh trật tự nhưng mãi đến cuối ngày những người tham gia tụ tập mới chịu giải tán.

Cuối năm 2015, người dân thị xã Kỳ Anh từng tụ tập chặn ngang QL1A khiến giao thông ách tắc 2 ngày liền. Sự việc sau đó, Công an thị xã Kỳ Anh cũng đã khởi tố vụ án.

Từ sau sự cố môi trường biển (tháng 4.2016) đến nay, nhiều lần người dân thị xã Kỳ Anh tập trung chặn QL 1A khiến giao thông ách tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông của các phương tiện, đến an ninh trật tự trên địa bàn.

PV