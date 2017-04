Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người tuy nhiên không khởi tố bị can do nghi phạm Vũ Xuân Điệp khó giữ được mạng sống.

Bắc Ninh: Bố sát hại con, đâm trọng thương mẹ và vợ Chiều 13/4, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Qua điều tra, rạng sáng 10/4, trong căn nhà cao tầng trên phố Đền Rồng, Vũ Xuân Điệp (SN 1983) đã dùng dao tấn công 4 người thân trong gia đình. Vụ truy sát khiến bà Nguyễn Thị M. (72 tuổi, mẹ đẻ), chị Nguyễn Thị G. (32 tuổi, vợ) và cháu Vũ Thanh .c (9 tuổi, con gái lớn) bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu. Nạn nhân còn lại là cháu Vũ Kim N. (4 tuổi, con út của Điệp) tử vong tại hiện trường. Khi hàng xóm phát hiện sự việc, Điệp leo lên tầng thượng rồi khóa cửa cố thủ. Gần 2 giờ sau khi lực lượng chức năng thương thuyết bất thành, anh ta nhảy từ tầng 3 xuống đất, bị thương nặng và được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu. Thượng tá Khôi cũng cho biết, Vũ Xuân Diệp - nghi phạm gây ra vụ truy sát hiện tiên lượng sức khỏe yếu nên bệnh viện đã trả về gia đình để chuẩn bị lo hậu sự. Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: N.T Diễn biến mới nhât, hiện bệnh nhân G. (vợ Điệp) đã qua cơn nguy kịch. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Toại, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh), bệnh nhân G. đang dần ổn định sức khỏe và có thể rút máy để tự thở bình thường. Qua xác minh tại địa phương, Điệp vốn là công nhân nhà máy gạch. Nam thanh niên này được bà con láng giềng đánh giá là hiền lành bình thường, không nghiện ngập, hút chích. Vợ Điệp là một người phụ nữ xinh đẹp, nết na đang làm công nhân cơ khí tại khu công nghiệp Đình Bảng. Cháu Vũ Thanh T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. Nhiều người thân trong gia đình Điệp cũng cho hay, do cả hai vợ chồng Điệp đều nóng tính nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Gần đây, giữa hai vợ chồng thường xuyên cãi vã khiến xung đột gia đình ngày càng lớn. Người nhà chị G. cho biết, hiện cháu T. vẫn vẫn chưa biết em gái mình đã mất. Mọi người phải nói dối bé N. đã được đưa về nhà bà ngoại ở Quế Võ (Bắc Ninh) sống. “Sau khi tỉnh dậy, T. cứ thắc mắc sao bé N. cũng bị thương mà không nằm viện, lại về nhà bà ngoại. Con bé đâu biết là em gái mình được đem về quê để ông bà ngoại tiễn ra đồng…”, người thân đau xót nói. Lời kể kinh hoàng vụ bố sát hại con, đâm trọng thương mẹ và vợ Nhật Tân Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất