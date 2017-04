Chiều 11.4, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 2 người tử vong vào chiều 26.3.

Hiện trường vụ tai nạn

Cũng theo Công an H.Di Linh, sau khi có kết quả điều tra, công an sẽ quyết định có khởi tố hay không khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Long Hưng (53 tuổi, ngụ P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), người điều khiển xe Thành Bưởi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26.3, tại Km140+100 trên QL20 (đoạn qua thôn 2A, xã Đinh Trang Hòa, H.Di Linh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết và 10 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe khách hãng Thành Bưởi BS 51B - 207.48 do tài xế Nguyễn Long Hưng điều khiển chở 37 hành khách đang lưu thông theo hướng TP.Đà Lạt - TP.HCM.

Khi xe chạy đến địa điểm trên, đã xảy ra va chạm với xe khách hãng Phương Trang BS 51B - 132.17 do tài xế Nguyễn Đức Hiển (47 tuổi, ngụ tại H.Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Sau khi va chạm, xe Thành Bưởi tiếp tục chạy vào sân nhà một người dân ở phía trong bên trái đường và tông vào em K’Ju Sue (14 tuổi, thường trú thôn 3, xã Đinh Trang Hòa, H.Di Linh) đang đi bộ bên đường.

Hiện trường vụ xe khách Thành Bưởi tông vào nhà dân làm 2 người tử vong

Hậu quả của vụ tại nạn làm 2 người chết là chị Đặng Thị Hồng Dung (H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, hành khách trên xe Thành Bưởi) và K’Ju Sue.

Vụ tai nạn còn làm 2 nhà dân bị hư hỏng nặng; ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Hai xe khách liên quan vụ tai nạn cũng bị hư hỏng nặng, trong đó, xe Thành Bưởi bị biến dạng phần đầu xe.

Trùng Dương