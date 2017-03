Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Công an huyện Bình Tân chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án. Đối tượng liên quan đang được giám sát chặt chẽ.

Liên quan đến vụ “Vĩnh Long: Bé gái 10 tuổi bị xâm hại có thai 4,5 tuần” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), sáng 31-3, trao đổi với qua điện thoại với PV báo Pháp luật TP.HCM, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết như trên. “Hiện công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Bình Tân chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý và hình sự tỉnh đang thụ lý điều tra. Hiện đã khởi tố vụ án và cơ quan điều tra đang tiến hành các bước cần thiết theo quy định để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo” - Đại tá Ngân nói. Khi PV hỏi hiện nay qua xác minh, điều tra ban đầu có đủ cơ sở để khởi tố bị can đối với đối tượng nghi vấn hay chưa, Đại tá Ngân cho biết: “Quá trình củng cố hồ sơ và xác minh có đủ cơ sở để khởi tố và quy trình thủ tục đang tiến hành”. Với việc đối tượng nghi vấn hiện đang điều trị tại bệnh viện, Đại tá Ngân cho biết: “Đối tượng này đang được công an giám sát chặt chẽ”. Bé gái bị xâm hại dẫn đến mang thai. Ảnh: HẢI DƯƠNG Kết quả siêu âm thai 4,5 tuần. Ảnh: HẢI DƯƠNG Trong diễn biến liên quan, sáng 31-3, luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng văn phòng Luật sư Vạn Lý, người trợ giúp pháp lý miễn phí cho gia đình nạn nhân, cho biết: “Vụ án đã được chuyển cho cơ quan điều tra của tỉnh thụ lý, do đó luật sư đang làm lại các thủ tục giấy tờ để nộp cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long để xin cấp giấy chứng nhận người bào chữa để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu bé bị xâm hại trong suốt quá trình tố tụng”. Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết trong ngày 31-3, công an và gia đình đưa cháu bé 10 tuổi bị xâm hại đi làm một số giám định y khoa tại BV Đa khoa TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, qua đường dây nóng báo Pháp Luật TP.HCM nhận thông tin báo của ông NCL (ngụ huyện Binh Tân, Vĩnh Long) về việc cháu gái ông là bé NKH (sinh ngày 7-9-2007) bị một người đàn ông ngụ cùng xóm tên HTTr (38 tuổi) xâm hại tình dục nhiều lần dẫn đến có thai 4,5 tuần. Sự việc sau đó được gia đình trình báo đến công an xã.