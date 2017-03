Liên quan đến vụ nhiều người nguy kịch do sử dụng rượu, ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực ph

Một nữ sinh viên trong vụ ngộ độc rượu trên đang phải lọc máu. (Ảnh: Thế Anh/Vietnam+) Liên quan đến vụ nhiều người nguy kịch do sử dụng rượu, ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trước đó, ngày 10/3, Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cấp cứu 7 nạn nhân (cả nam và nữ) đều quê ở Gia Lai và là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm tiểu học Hải Dương, Chi nhánh tại Trường Cao đẳng Cộng đồng, ở Cầu Giấy (Hà Nội). Các nạn nhân này được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngộ độc methanol nặng, sau khi mua rượu không nhãn mác về uống liên hoan tại nhà trọ ở Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Sau đó, thông tin từ UBND quận Cầu Giấy cho thấy, tổng số sinh viên ăn uống trong bữa liên hoan này phải nhập viện tính đến sáng 11/3 là 12 người, trong đó có 9 người vẫn đang phải ở lại viện để điều trị (gồm 5 nam và 4 nữ). Hiện tại, 9 sinh viên đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc thì có 6 người vẫn đang hôn mê, thở máy và phải lọc máu, trong đó có 2 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch là các sinh viên: Nay Thin (nam, 21 tuổi) và Nay Ro (nam, 23 tuổi). Như vậy, từ ngày 26/2 đến sáng 11/3, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 24 trường hợp ngộ độc rượu methanol, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Theo lời kể của các bệnh nhân thì rượu mà những sinh viên này đã uống được mua tại ngõ 259, phố Yên Hòa. Qua xác minh, tại ngõ 259 Yên Hòa có 2 cửa hàng tạp hóa bán rượu là số nhà 5B và số nhà 17. Tại số nhà 5B ngõ 259 Yên Hòa, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 2 lít rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc. Rượu ở đây được nhập từ rượu "Bắc Hùng" (tại cụm 8 làng Thủy Hội, xã Tân Hội, Đan Phượng). Tại cửa hàng số 17, cơ quan chức năng đã xác minh đầu mối cung cấp rượu tại đây là bà Nguyễn Thị Hảo (Cự Đà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) với loại rượu mang nhãn mác “Duy Hảo”. Đây cũng là đầu mối cung cấp rượu cho một cửa hàng tại chợ Hợp Nhất (phường Trung Kính, quận Cầu Giấy) và cho nhiều cửa hàng ăn, tạp hóa trên địa bàn Hà Nội với mức giá chỉ 7.000- 8.000/chai 500ml. Hiện bà Nguyễn Thị Hảo đang được mời lên làm việc tại Công an quận Đống Đa do liên quan đến rượu không rõ nguồn gốc trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy 3 mẫu rượu tại 2 cửa hàng rượu nêu trên và khoảng 200ml rượu đựng trong chai nhựa nhỏ tại phòng trọ của các sinh viên bị ngộ độc gửi xét nghiệm. Đồng thời, UBND quận Cầu Giấy đã huy động các lực lượng tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh rượu và các quán ăn, nhà hàng, tập trung trọng điểm tại các phường Yên Hòa, Trung Kính, Dịch Vọng Hậu. Chỉ riêng tại phường Yên Hòa, đến sáng 11/3, cơ quan chức năng của quận đã thu giữ 70 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, dẫn đến chết người trên địa bàn Hà Nội./.