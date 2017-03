Khăm khai nhận làm dịch vụ môi giới lấy chồng ngoại, thị tự tiếp cận, giao dịch với các cô gái ở miền núi có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc. Khăm đã đưa 4 phụ nữ qua nước này, kiếm lời hàng trăm triệu.

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị May Khăm (SN 1989) trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về hành vi mua bán người.

Đối tượng Moong Thị May Khăm khai nhận toàn bộ hành vi của mình (Ảnh công an cung cấp)

Theo hồ sơ điều tra, vào đầu tháng 3/2017, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được tin báo của chị Moong Thị L. (SN 1996), trú tại bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn về việc bị chị Moong Thị May Khăm lừa sang Trung Quốc để bán. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, triệu tập đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tại CQĐT, Khăm khai nhận từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2014, đối tượng tượng thực hiện liên tục 4 vụ mua bán người sang Trung Quốc.

Theo đó, khoảng tháng 8/2013, Khăm từ Trung Quốc về thăm gia đình tại bản Huồi Thợ thì gặp chị Moong Thị L. Lúc này, Khăm hỏi L. có muốn đi Trung Quốc lấy chồng không? L. đồng ý với giá 40 triệu đồng. Sau đó, Khăm đưa L. về nhà chồng ở bên Trung Quốc được 3 ngày thì bán cho một người đàn ông với giá 4 vạn Nhân dân tệ.

Cũng với chiêu thức trên, Khăm đã dụ dỗ Moong Thị T. và Moong Thị G. cùng trú tại huyện Kỳ Sơn sang Trung Quốc. Sau khi đưa qua biên giới, Khăm bán các nạn nhân cho những người đàn ông có nhu cầu tìm vợ với giá từ 2,5 vạn nhân dân tệ đến 5 vạn nhân dân tệ.

Khoảng tháng 8/2014, khi May Khăm đang ở nhà chồng bên Trung Quốc, có chị tên là Niệm trú ở huyện Tương Dương cũng lấy chồng ở Trung Quốc. Niệm nói với May Khăm mới đưa 1 em ở Việt Nam sang, nhờ Khăm tìm mối để bán. Sau khi tìm được mối và bán nạn nhân, May Khăm được Niệm đưa cho 5.000 nhân dân tệ tiền công như đã thỏa thuận trước đó.

Được biết, năm 2016, sau khi bỏ chồng ở Trung Quốc, Khăm đã về xã Hữu Kiệm lấy chồng mới và sinh sống tại đây.

Hà Hằng