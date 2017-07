Sáng 22.7, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thành Hưng (SN 1995, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) từ tội “Chống người thi hành công vụ” sang tội “Giết người”

Tài xế Phan Thành Hưng

Theo thượng tá Trần Hải Trung, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, đơn vị này đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thành Hưng (SN 1995, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) từ tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 257 Bộ luật hình sự sang tội “Giết người” quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, Hưng còn bị khởi tố thêm tội danh “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 267 của Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30.6.2017, tại Km 488+700 trên QL1A (đoạn đi qua địa phận xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc), Đội tuần tra CSGT phía bắc trong lúc đang làm nhiệm vụ thì phát hiện chiếc xe container mang BS 77C-016.47 kéo theo rơ-moóc mang BS 77R-001.37 lưu thông theo hướng nam – bắc vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra, xử lý.

Khi xuống xe, tài xế Phan Thành Hưng đã có thái độ chống đối, bất hợp tác, lực lượng CSGT đã giải thích, nhưng Hưng bỏ lên xe đóng cửa. Sau đó, Hưng tiếp tục điều khiển xe chạy, bất chấp hai chiến sĩ CSGT đứng trước xe. Thấy phương tiện vi phạm tăng tốc lao vào mình, thượng úy Lê Hồ Việt Anh đã nhanh chân nhảy vào lề đường tránh kịp, người còn lại là thượng úy Nguyễn Anh Đức bị bất ngờ nên phải bám vào cần gương chiếu hậu bên trái trước đầu xe.

Lúc này, tài xế Hưng vẫn tăng ga, chạy được khoảng 400 mét thì bẻ tay lái đánh võng cho thượng úy Đức rơi xuống va vào dải phân cách cứng giữa đường, gây chấn thương nặng.

Thượng úy Đức sau đó được các bác sĩ chẩn đoán bị tụ máu não, đa chấn thương nên phải chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để chữa trị.

Thượng úy Nguyễn Anh Đức bị chiếc xe container hất xuống đường trọng thương

Chiều 30.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế Lưu Văn Châu để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, tài xế này đưa ra bằng lái có dán ảnh mình và mang tên là Lưu Văn Châu (SN 1991, trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với tài xế này. Tuy nhiên, quá trình xác minh nhân thân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc phát hiện tài xế này không phải tên là Lưu Văn Châu và bằng lái đối tượng sử dụng là bằng giả. Tiếp tục đấu tranh, đối tượng khai tên thật là Phan Thành Hưng (SN 1995, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Hưng khai nhận, do chưa đủ điều kiện để lái xe container nên đã lên mạng tra cứu thông tin bằng lái xe thì thấy có người tên là Lưu Văn Châu, trú cùng huyện với mình, sau đó Hưng lấy thông tin của người này rồi thuê làm bằng lái giả mang tên Lưu Văn Châu, dán ảnh của mình lên để sử dụng.

Chiếc xe container do Phan Thành Hưng điều khiển hất thượng úy Nguyễn Anh Đức xuống đường

Ngày 3.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Phan Thành Hưng về tội “Chống người thi hành công vụ”, đồng thời chuyển hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh để điều tra mở rộng.

Được biết, sau gần một tháng điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của thượng úy Nguyễn Anh Đức đã hồi phục, chuẩn bị ra viện.

Quang Cường