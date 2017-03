Liên quan đến vụ việc thương binh Hoàng Tiến Vin (62 tuổi, thương binh hạng 2/4, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị nhóm thanh niên đánh do va chạm giao thông, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố thêm 1 bị can.

Ngày 22/3, Thiếu tá Lê Mạnh Thanh Việt - Phó Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết: Cơ quan công an đã khởi tố thêm một bị can là đồng phạm trong vụ ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi, thương binh hạng 2/4, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị nhóm thanh niên đánh do va chạm giao thông vào ngày 28 Tết Đinh Dậu. Thương binh Hoàng Tiến Vin khi điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Ảnh: Đạt Lê. Theo Thiếu tá Lê Mạnh Thanh Việt, bị can được xác định là Bùi Bá Hùng (23 tuổi, ở khu Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Người này là đồng phạm trong việc gây thương tích cho ông Vin. Khi đuổi theo bắt được, đưa về cơ quan công an để làm rõ việc gây tai nạn giao thông, người thanh niên này đã bức xúc và tham gia đấm ông Vin. “Cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ và công bố khi nào có kết luận điều tra. Quan điểm xử lý đúng người đúng tội, pháp luật phải nghiêm minh” - Thiếu tá Việt cho hay. Trước đó, ngày 8/2, cơ quan Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố 2 nghi phạm hành hung thương binh Hoàng Tiến Vin để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Hai nghi phạm được xác định trong vụ hành hung ông Vin là ông Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi) và con trai là anh Nguyễn Bá Tài (25 tuổi), cả 2 cùng trú tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Bá Nhu và anh Nguyễn Bá Tài khai nhận: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/1 (tức 28 Tết), ông Nhu điều khiển xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Chevrolet Spark mang BKS 29A-111.36; khi xe đi đến địa bàn thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu (Chương Mỹ - Hà Nội), thì chiếc xe ba bánh do người đàn ông điều khiển (sau này xác định là ông Hoàng Tiến Vin) cùng chiều vượt lên rồi va vào xe ông Nhu. Cú va chạm khiến xe của ông Nhu bị móp, trầy xước bên hông trái của xe, rụng gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái. Tuy nhiên, ông Vin không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Lập tức, ông Nhu vừa điều khiển xe ô tô vừa hô hào những người tham gia giao thông chặn chiếc xe ba bánh. Khi đến khu vực gần trụ sở Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Chương Mỹ thì ông Vin mới chịu dừng xe. Do quá nóng giận trước thái độ bỏ chạy của ông Vin, nên ông Nhu và anh Tài đã lao vào hành hung ông Vin. Quá trình hành hung, Tài đã tham gia giữ tay, giật cánh khuỷu ông Vin ra phía sau, còn ông Nhu lao vào tát ông Vin. Đối với thương tích của thương binh Hoàng Tiến Vin, sau đó được đưa đến Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định với thương tích 15%...