Chờ đợi lúc tài xế taxi mất cảnh giác, Huy đã tấn công từ phía sau rồi cướp xe bỏ chạy. Cảnh sát truy đuổi hơn 100 km bắt giữ tên cướp táo tợn.

Ngày 3/3, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy (21 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Lê Huy tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 23/2, Huy được anh Võ Thành Thân (32 tuổi), tài xế của hãng taxi Sao Đỏ nhận chở từ Long Xuyên ra sân bay Trà Nóc (TP.Cần Thơ) lưu thông trên QL 91.

Khi đến khu vực cầu Thơm Rơm (quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), anh Thân cho xe dừng lại ven đường để đi vệ sinh. Lúc này, Huy bất ngờ đánh mạnh vào sau gáy anh Thân khiến nạn nhân ngã xuống rãnh nước ven đường rồi cướp xe chạy về hướng quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Ngay sau đó, anh Thân liền trình báo vụ việc đến ngành chức năng. Từ tin báo, phòng Cảnh sát giao thông cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ tiến hành đón lõng, truy bắt nam thanh niên cướp xe taxi theo đặc điểm từ tài xế cung cấp.

Chiếc taxi mà đối tượng cướp rồi điều khiển bỏ chạy.

Một tổ tuần tra giao thông phát hiện xe taxi trùng đặc điểm nhận dạng mà nạn nhân vừa cung cấp nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục tăng tốc lưu thông về hướng cầu Cần Thơ.

Cảnh sát truy đuổi gần 2 giờ đồng hồ trên QL 1A, đến địa phận huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) thì đối tượng dừng xe bỏ ven đường và lao vào bụi rậm lẩn trốn.

Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp với Công an Tiền Giang truy lùng, đến hơn 5h sáng cùng ngày thì bắt giữ được đối tượng Huy và di lý về Cần Thơ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận nghiện ma túy đá 6 năm nay. Tối 22/2, sau khi sử dụng ma túy đá nên ảo tưởng và gây ra vụ cướp nêu trên.

Thanh Lâm