Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Luân về tội vi phạm quy định về điều khiển phương giao thông đường bộ khiến 4 người thương vong.

Chiều 16.4.2017, trung tá Hà Hải Long- Phó trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Luân (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) người đã điều khiển xe tải mang BKS 99C - 068.00 gây tại nạn làm hai người tử vong tại chỗ và hai người bị thương xảy ra trên địa bàn xóm 2, xã Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vào ngày 13.4 vừa qua.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 4 người thương vong.

Theo kết quả điều tra, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải có 3 người gồm Nguyễn Xuân Trọng (SN1985) là chủ xe, Nguyễn Trọng Luân (người điều khiển xe) và Hoàng Văn Đoàn (SN1992) cùng trú tại xã Tân Hương. Sau khi xảy ra tai nạn, Luân và Đoàn đã rời khỏi hiện trường.

Đến chiều ngày 15.4, Luân và Đoàn đã đến cơ quan điều tra công an huyện Hương Khê trình diện. Tại đây, Luân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai khi đang chở keo từ huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vào Quảng Bình tiêu thụ, trên đường quay về thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Chiếc xe gây ra vụ tai nạn.

Như tin đã đưa, trước đó, vào hồi 16h chiêù13.4, Nguyễn Trọng Luân điều khiển xe ô tô mang BKS 99C - 068.00 chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Hương Khê - Vũ Quang. Tại đoạn qua địa phận xóm 2, xã Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), xe ô tô này đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 38Y1-0937, do chị Nguyễn Thị Thỏa, trú tại xóm Nam Trung, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê điều khiển chạy cùng chiều chở 2 con gái là Nguyễn Thị Kiều Ánh (11 tuổi), Nguyễn Thị Phương Lan (6 tuổi) và cháu Ngô Thị Lan Anh (6 tuổi) - con nhà hàng xóm.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Hương Khê thăm hỏi động viên các nạn nhân.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến chị Thỏa và cháu Ánh tử vong tại chỗ, 2 cháu Phương Lan và Lan Anh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 14.4.2017 Đại Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Hương Khê đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân.