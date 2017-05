Đường dây này hoạt động được hai năm và bán 9 phụ nữ ở tỉnh Tây Ninh, Bạc Liêu sang Trung Quốc...

Sáng 6-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Điền (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp; tạm trú thị xã Tân Uyên, Bình Dương), Đặng Thị Gái (67 tuổi) và Phạm Thị Kim Cúc (58 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tây Ninh) về hành vi mua bán người.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra: Ngày 27-4, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang Nguyễn Hoàng Hùng (32 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đang làm thủ tục sân bay Tân Sơn Nhất để đưa 3 cô gái việt gồm: N.T.H.N (31 tuổi), Đ.T.M.L (32 tuổi) và N.T.A.N (20 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) sang Trung Quốc bán cho đàn ông làm vợ. Sau đó, lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng trên cùng tang vật gồm: 4 điện thoại, 4 hộ chiếu, 1 giấy thông hành và các đồ vật liên quan khác.

Mở rộng điều tra đến ngày 5-5, cơ quan Công an xác định: Đường dây buôn người này hoạt động được hai năm. Điền móc nối với đồng bọn tại các tỉnh phía Bắc để đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán làm vợ. Sau đó, Điền được họ trả từ 10 đến 20 triệu đồng/người. Điền phân công Cúc tìm phụ nữ có cuộc sống khó khăn mong “đổi đời” giới thiệu cho Điền và được trả công từ 2 đến 3 triệu đồng/người. Cúc đặt vấn đề với Gái tìm phụ nữ muốn có cuộc giàu sang lừa bán sang Trung Quốc với tiền công 500.000 đồng/người. Sau khi xem mặt cô dâu, đàn ông Trung Quốc đồng ý thì Điền nhanh chóng làm thủ tục giấy tờ rồi thuê Hùng với giá từ 100 đến 200000/người để hoàn tất thủ tục xuất cảnh cho các nạn nhân. Đến ngày bị bắt, đường dây này đã bán 9 phụ nữ ở tỉnh Tây Ninh, Bạc Liêu sang Trung Quốc.

Hiện, Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra và phối hợp với các đơn vị chức năng để giải cứu các nạn nhân hiện đang còn ở Trung Quốc.

T.Nhung – M.Nhật