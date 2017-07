Ngày 26-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (Sóc Trăng) quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Long, SN 1965 và Phạm Hữu Tài, SN 1973, cùng trú tại Sóc Trăng về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận thực hiện 21 vụ trộm cắp mô-tô trên địa bàn huyện Trà Ôn.

Tội phạm ma túy

Ngày 25-7, tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Yên Châu chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Chiềng Tương bắt quả tang ba đối tượng gồm: Tếnh Lao Dia, SN 1987, Tếnh Tráng Páo, SN 1986 và Tếnh Lao Vàng, SN 1990 cùng trú tại tỉnh Hủa Phăn, Lào về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 36.000 viên ma túy tổng hợp, bốn khẩu súng ngắn quân dụng, 21 viên đạn, hai xe máy, ba ĐTDĐ.

* Tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy theo hướng Vân Hồ - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi đến Km 151 + 500 quốc lộ 6 thì các đối tượng bỏ lại một ba-lô rồi tiếp tục chạy trốn. Trong ba-lô có 13 bánh hê-rô-in. Công an huyện đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng.

Y án tử hình kẻ sát hại hai mẹ con, cướp tài sản

Ngày 26-7, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Châu Minh Nhân (SN 1996, quê Vĩnh Long) về hai tội "giết người" và "cướp tài sản".

Nhân là kẻ đã sát hại vợ và con ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức

(Bà Rịa - Vũng Tàu). Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới cho nên tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lưu động đã tuyên phạt Nhân mức án tử hình, buộc bị cáo bồi thường chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.