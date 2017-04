Công an huyện Vân Canh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Văn Hóa, nhân viên gác chắn của Đội đường sắt Vân Canh (thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh).

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và xe tải tại Bình Định vào ngày 18/3 khiến 2 người thiệt mạng, Thượng tá Phạm Văn Triều, Phó Trưởng Công an huyện Vân Canh (Bình Định), cho biết: Công an huyện Vân Canh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Văn Hóa (49 tuổi, trú thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định), nhân viên gác chắn của Đội đường sắt Vân Canh (thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh).

Lực lượng cứu hộ đang khắc phục sự cố đầu máy bị trật khỏi đường ray để thông tuyến đường sắt Bắc - Nam. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Ông Đinh Văn Hóa bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt, theo Điều 208 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hóa; buộc ông phải có mặt khi có giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án.

Theo thượng tá Phạm Văn Triều, kết quả điều tra ban đầu, tuyến đường ngang giao cắt với đường sắt đoạn thôn An Long 2, xã Canh Vinh (huyện Vân Canh) có gác chắn hợp pháp. Ông Hóa được phân công trực vận hành phòng vệ khi tàu qua lại vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 18/3, khi nhận điện báo của trực ban chạy tàu thuộc ga Tân Vinh về tàu SQN4 xin đường, ông Hóa đã ra mở thông đường sắt nhưng không đóng chắn đường ngang, không bật tín hiệu đèn cảnh báo. Lúc này, ông Hóa không dùng cờ vàng đứng đón và tiễn tàu đi qua mà lại tiếp tục vào phòng gác chắn điện hỏi lại trực ban thời gian tàu chạy qua, dẫn đến xảy ra tai nạn làm 2 người chết, tuyến đường sắt Bắc - Nam bị tắc trong nhiều giờ đồng hồ.

Như TTXVN đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 18/3, tàu khách SQN4 trên hành trình từ Sài Gòn đi Quy Nhơn, khi qua đường ngang giao cắt với đường sắt tại km 1104+640 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua thôn An Long 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (Bình Định) đã tông vào xe tải. Sau cú va chạm, tàu hỏa đẩy xe tải về phía trước thêm 300m, đầu tàu bị trật khỏi đường ray mới dừng lại. Vụ tai nạn đã khiến tài xế xe tải Tăng Xuân Minh (56 tuổi, trú phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn) chết tại chỗ. Ông Trần Bon (phụ xe tải) bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định nhưng sau đó cũng đã tử vong.

Nguyên Linh (TTXVN)