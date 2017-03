Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 16/3 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Phạm Xuân Sáng, nguyên Đội trưởng Đội phòng chống khủng bố, Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh Đắk Nông về tội “hủy hoại rừng”.

Theo thông tin ban đầu, Phạm Xuân Sáng được xác định là người chủ mưu, cầm đầu trong việc hủy hoại 12,5 ha rừng tự nhiên đang khoanh nuôi bảo vệ tại khoảnh 2, khoảnh 7, tiểu khu 1685 và khoảnh 1, khoảnh 3, tiểu khu 1697, thuộc địa phận hai xã Quảng Sơn và Đắk Ha (đều thuộc huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông). Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ. H.T (TTXVN/Tin Tức)