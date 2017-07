Tâm đã dùng nón bảo hiểm đập vỡ kính xe của ông Kh. và còn đánh cháu gái của ông này giữa đường.

Sau một thời gian dài xác minh, ngày 19/7, cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Trọng Tâm (24 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) về hành vi hủy hoại tài sản . Tuy nhiên, Tâm được cho tại ngoại để điều tra.

Tâm đánh chị H. giữa đường.

Trước đó, ngày 25/6, Tâm điều khiển xe máy mang BKS 52P6-5358 chở theo vợ lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, chạy lấn sang làn ô tô.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Thế Kh. (ngụ tỉnh Bình Dương) chạy xe ô tô đi cùng chiều với Tâm, lách ra khiến Tâm lại phải lấn sang chiều ngược lại. Bực mình, nghĩ ông Kh. chèn xe Tâm, đối tượng chạy lên chặn đầu xe ông Kh..

Thấy Tâm hung hăng, ông Kh. đã ngồi yên trên xe. Tâm càng tức tối, dùng nón bảo hiểm đập bể kính bên hông xe của ông Kh..

Ngay lúc đó, chị Nguyễn Thị Thu H., cháu ông Kh. đi cùng xe đã xuống lấy điện thoại quay lại cảnh kính xe bị vỡ. Tâm tiếp tục đôi co với chị H., rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu chị H. gây thương tích và bỏ đi.

Vụ việc đã được người dân quay clip và đưa lên mạng xã hội, khiến nhiều người xem bức xúc và công an cũng vào cuộc tiến hành điều tra .

Quá trình điều tra, công an xác định, Tâm đã đập vỡ kính xe của ông Kh. gây thiệt hại 2,5 triệu đồng còn chị H. chỉ bị thương nhẹ.

Vĩnh Thựu