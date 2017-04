Một bị can bị khởi tố về tội khủng bố, người còn lại về tội không tố giác tội phạm.

hiều 11-4, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết: cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai người trong vụ đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các cán bộ chuyên môn của tỉnh này.

Hoạt động khai thác cát ở Bắc Ninh. Ảnh news.zing.vn

Theo đó, bị can Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội) bị khởi tố về tội khủng bố; bị can Trần Anh Thuận (36 tuổi, trú tại Bắc Ninh) bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm.

"Công an đang tiếp tục làm rõ các đối tượng còn có đồng phạm hay không" - Thiếu tướng Tiến cho hay.

Bước đầu hai nghi can này khai nhận là người của một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát nhưng không phải người thuộc công ty được cấp phép nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Phương nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cát của các công ty được cấp phép và tranh giành bến bãi.

Trước đó, ngày 1-4, lực lượng cảnh sát đã tạm giữ hai người đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và các cán bộ chuyên môn của tỉnh.