Ngày 6/4, tin từ Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tài xế xe tải gây ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 48 làm 6 người chết.

Vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách khiến 3 người tử vong tại chỗ

Theo đó, hai đối tượng bị khởi tố gồm: Trương Quốc Trung (SN 1983, trú tại xã Thọ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1992, trú tại phường Trung Lương, TP Hà Tĩnh).

Trước đó, như tin Báo PLVN đã đưa, khoảng 16h30 ngày 31/3, trên Quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp, Nghệ An) xe ô tô khách mang BKS 37B-02020 do Lê Khắc Cường (SN 1986, trú tại xã Châu Bình, Quỳ Châu) điều khiển bị xe ô tô tải mang BKS 37C-041.81 do Trương Quốc Trung điều theo chiều ngược lại tông phải.

Thời điểm xảy ra va chạm trên xe khách có 10 hành khách, hậu quả ba hành khách bị tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Tiếp đó, khoảng 17h10 cùng ngày cũng trên địa bàn trên xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 38C 01110 Nguyễn Quốc Dũng điều khiển tông phải xe máy mang biển kiểm soát 37X6 – 6355 đi hướng ngược lại, do Nguyễn Trọng Chính điều khiển, chở theo phía sau 2 người. Cú va chạm mạnh khiến 3 người đi trên xe máy tử vong.

Ngô Toàn