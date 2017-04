Sau khi đi ăn cỗ về, "nghịch tử" xin tiền mẹ để đi chơi nhưng không được mẹ cho. Tức giận, hắn đã ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vàng Văn Quyết (SN 1992, trú tại xã Tân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là bà Lù Thi C. (SN 1974), trú tại xã Tân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, mẹ đẻ của đối tượng.

"Nghịch tử' ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình.

Theo tài liệu điều tra, trưa 30/3, Quyết cùng mẹ là bà Lù Thị C. đến nhà người quen cùng xã uống rượu. Khi tan cuộc nhà hàng xóm ra về, Quyết có xin bà C. 100.000 đồng để đi chơi nhưng bà C. không cho nên hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Khi về nhà, Quyết hậm hực khi thấy bà nội xích chó vào cửa sổ gần phòng ngủ. Ít phút sau, hắn vào nhà cầm con dao lao ra định đâm chết chó nuôi của gia đình, bà C. thấy thế ra can ngăn và cầm que vụt trúng lưng Quyết.

Sẵn có hơi men trong người, đối tượng nổi cơn điên loạn xoay người lại, liền vung dao về phía mẹ đâm một nhát khiến bà C. gục tại chỗ.

Nhát đâm chí mạng khiến bà C. mất máu nhiều, tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án xong, "nghịch tử" sát hại mẹ này liền bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt gọn.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Công Đức