Những khi vợ đi vắng, gã cha dượng đã nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của vợ ngay tại phòng trọ của gia đình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Tấn (37 tuổi, ngụ ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Đối tượng Lê Văn Tấn

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2013 đến cuối năm 2016, Lê Văn Tấn và chị Nguyễn Thị N (35 tuổi, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) nảy sinh tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Sau đó, cả hai về thuê nhà trọ và sinh sống tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Vào ngày 2-4-2017, Tấn đã có hành vi giao cấu với con riêng của chị N là cháu N.N.Q (13 tuổi). Ngày 3-4-2017, mẹ của cháu Q phát hiện vụ việc con gái mình bị gã cha dượng xâm hại nên đến Công an trình báo sự việc.

Tại cơ quan Công an, Tấn thừa nhận đã có hành vi giao cấu với cháu Q tất cả 4 lần tại phòng trọ nơi Tấn và N thuê sinh sống, lần sau cùng Tấn thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q là ngày 2-4-2017.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.