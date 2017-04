Ngoài việc cầm đầu tổng đại lý cá độ bóng đã lên tới 900 tỷ đồng, Trần Thế Hùng (tức Hùng Soa, SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) cùng các đối tượng còn thành lập chuỗi hệ thống cầm đồ, cho vay tài chính... rải khắp địa bàn.

Đối tượng Trần Thế Hùng tại cơ quan điều tra.

Ngày 5/4, Phòng cảnh sát kinh tế (PC 46) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Thế Hùng (SN 1979), Lê Hồng Trung (SN 1987, cùng trú tại TP Vinh) về tội Tổ chức đánh bạc và Ngô Minh An (SN 1970 tuổi, trú tại TP Vinh) bị khởi tố về tội Đánh bạc, nhưng được tại ngoại.

Theo tài liệu của cơ quan công an, sau hơn 2 tháng xác lập chuyên án 126B để điều tra. Sáng ngày 29/3/2017, Phòng PC 46 - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) – Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Trần Thế Hùng (tức Hùng Soa, SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh; Lê Hồng Trung (SN 1987, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh và Ngô Minh An (SN 1970, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh.

Quá trình khám xét tại nhà các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 02 máy tính xách tay, 05 điện thoại di động, trong tất cả thiết bị trên đều lưu dữ liệu liên quan tới hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Bước đầu, cơ quan xác định đối tượng Trần Thế Hùng cầm đầu đường dây và quản lý.

Theo đó, Trần Thế Hùng quản lý tài khoản KX573, là một tài khoản tổng đại lý (Master Agent) chuyên tổ chức cá độ trên trang http://www.bong88.com bắt đầu hoạt đồng từ cuối năm 2014 đến nay với tổng số tiền tham gia cá độ bóng đá là 22.894.360 điểm (mỗi điểm tương ứng là 40 triệu đồng, tương đương với 900 tỷ đồng, với tổng số 38.449 lượt đánh bạc).

Tài khoản tổng đại lý này có 6 đại lý (Agent) và có tất cả 45 con bạc lớn (Member) tại TP Vinh thường xuyên tham gia đánh bạc trên hệ thống tổng đại lý này.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, nhóm đối tượng này còn thành lập một chuỗi hệ thống các cửa hàng cầm đồ, cho vay tài chính, mua bán xe ô tô trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ thêm Phạm Hồng Nguyên (42 tuổi, trú tại TP Vinh), là người điều khiển đường dây, đại lý cấp dưới cho Trần Thế Hùng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Việt Hòa