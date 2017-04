Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hào (SN 1994), trú xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn về tội Làm nhục người khác.

Những ngày đầu tháng 3, dư luận xôn xao trước một đoạn clip sex quay lại cảnh “mây mưa” của nữ sinh ở Quảng Bình bị tung lên mạng xã hội. Nạn nhân trong clip được xác định là Nguyễn Thị N., đang học lớp 11 tại một trường THPT đóng trên địa bàn xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, CQĐT Công an thị xã Ba Đồn đã vào cuộc xác minh vụ việc. Sau gần 1 tháng củng cố hồ sơ, Công an thị xã Ba Đồn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hào.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng Hào đã khai nhận hành vi của mình và việc phát tán clip quan hệ của Hào với nữ sinh N. (có thời lượng dài 1 phút 56 giây) cho nhiều người xem.

Đối tượng Hoàng Hào tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Ba Đồn

Theo tài liệu điều tra, tháng 1/2016, N. gặp Hoàng Hào, trong thời gian này vì Hào liên tục tìm cách tán tỉnh và che dấu chuyện mình có vợ nên N. đã đem lòng yêu Hào. Quá trình yêu đương, Hào đã quay lại cảnh cả hai đang quan hệ tình dục. Tuy nhiên, khi N. phát hiện Hào đã có vợ con rồi thì quyết định cắt đứt tình cảm.

Khoảng tháng 2/2017, do ghen tuông Hào đã gửi clip sex của mình và nữ sinh N. cho một số bạn bè thông qua tài khoản facebook cá nhân.

Đến ngày 9/3/2017, Nguyễn Thị N. và người thân vô cùng sốc khi phát hiện đoạn clip nhạy cảm của N. được đăng tải trên trang mạng xã hội facebook và youtube. Sau đó, để tránh sức ép từ dư luận, gia đình đã xin nhà trường cho N. tạm nghỉ học một thời gian.

Ngô Huyền