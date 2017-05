Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết, đối tượng Nguyễn Duy Linh (SN 1984), trú quán tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã bị Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Linh (áo trắng) tại CQĐT (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30 ngày 28/4, tại phố Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội), anh Bùi Anh Tuấn chủ nhân chiếc xe ô tô Range Rover mang BKS 30E-886.86 đi từ cổng chính Royal City hướng đường Nguyễn Trãi đến phố Tây Sơn.

Khi đến trước số nhà 125 Tây Sơn (cửa hiệu thuốc Tây), anh Tuấn Anh đã dừng lại để mua thuốc. Tuy nhiên, khi dừng xuống xe mua thuốc, anh Tuấn Anh không tắt máy ô tô. Khoảng 5 phút sau, Nguyễn Duy Linh (SN 1984 – quê Yên Bái) thấy chiếc xe không có người, Linh đã mở cửa xe lên ghế lái và chốt cửa lại. Phát hiện sự việc, anh Tuấn Anh lao ra giật cửa trái nhưng không được còn đối tượng phóng xe bỏ chạy.

Sau đó, Linh lái xe bỏ chạy qua các tuyến phố Tây Sơn – Xã Đàn – Hào Nam – Cát Linh – Giảng Võ – La Thành – Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai – Đào Tuấn – Nguyễn Khánh Toàn – Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt.

Tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Linh lái xe đâm vào 1 xe máy và kéo lê dưới gầm xe nhưng không chịu dừng lại mà tiếp tục rẽ sâu vào ngõ và đâm vào 4 chiếc xe máy đang đỗ trước cửa quán KFC và dừng lại. Sau đó Linh mở cửa xe và bỏ chạy được khoảng 200m thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Duy Linh khai nhận do nợ nần nên thực hiện vụ trộm xe nói trên để bán lấy tiền trả nợ. Công an cũng khẳng định, qua sơ bộ kiểm tra đối tượng không sử dụng chất kích thích ma túy hay say rượu.

Linh là đối tượng từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2004 do TAND quận Thanh Xuân xét xử. Đối tượng hiện không có nghề nghiệp, sống lang thang ở nhiều nơi, làm nhiều nghề từ bảo vệ, buôn bán quần áo, chơi chứng khoán, đồng thời tham gia đóng vai quần chúng trong một số bộ phim truyền hình.

Nguyên Vũ