Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố các đối tượng trong vụ việc nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tàu hút cát trên sông Cầu.

Cụ thể, ngày 11/4, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố các đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội) về tội khủng bố và Trần Anh Thuận (36 tuổi, trú tại Bắc Ninh) về tội không tố giác tội phạm.

Trước đó, ngày 1/4, hai đối tượng này đã bị tạm giữ hình sự do có hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Theo cơ quan chức năng, hai đối tượng trên không phải là người thuộc các công ty đang thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu mà thuộc một doanh nghiệp không được cấp phép nạo vét. Với mục đích hạ uy tín và gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty khác, các đối tượng này đã nhắn tin đe dọa đến các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để dồn sự chú ý của lực lượng chức năng nhằm vào các công ty khác cho “bõ tức”.

Trước đó, như tin đã đưa tin, từ tháng 11/2016 đến nay, trên địa bàn sông Cầu thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện lại việc thực hiện dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm gây bức xúc cho nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng thời gây mất an ninh nông thôn tại các xã Việt Thống, Quế Tân, Phù Lương, Phù Lãng của huyện Quế Võ...

Vì vậy, ngày 29/11/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị dừng ngay việc thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên Sông Cầu thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang.

Ngày 20/2/2017 và ngày 9/3/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có văn bản đề nghị tiếp tục tạm dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên Sông Cầu. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, điều tra các cá nhân đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo Sở, ngành...

Thực hiện chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu Tổng cục Cảnh sát phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an vào cuộc để điều ra làm rõ. Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập Ban chuyên án điều tra các trường hợp nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh và các cán bộ Sở, ngành của tỉnh.

Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)