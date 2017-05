Thấy Hiếu bị thương, Hưng đã ngỏ ý đưa đi bệnh viện để khám, nhưng không được chấp nhận. Cho rằng mình bị xúc phạm, hắn đã lấy súng mang vào bệnh viện tìm Hiếu để trả thù.

Ngày 10/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Văn Hưng (SN 1991), trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, về tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng súng trái phép.

Đối tượng Hưng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, chiều 12/4, Hưng đến dự đám cưới một người bạn tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Tại đây, Phạm Trung Hiếu (SN 1992), trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu xảy ra xích mích và xô xát với Nguyễn Văn Đức (SN 1995), trú tại xã Diễn Bích. Hậu quả, khiến Hiếu bị thương ở đầu.

Thấy vậy, Hưng đề nghị đưa Hiếu đi bệnh viện để khám, nhưng không được chấp nhận. Sau đó, Hiếu lại đồng ý cho người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn, để điều trị vết thương.

Cho rằng mình bị xúc phạm, Hưng đã về nhà cầm theo một khẩu súng tiểu liên K50 loại típ đạn hình tròn lớn, cùng một số đối tượng đến khoa Cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn tìm Hiếu trả thù.

Không thấy anh Hiếu ở đâu, Hưng đã cầm khẩu súng tiểu liên bắn 4 phát lên trần nhà của khoa Cấp cứu. Vụ việc đã khiến cho các y bác sĩ và bệnh nhân có mặt tại đây sợ hãi, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy khỏi bệnh viện.

Khẩu súng Hưng dùng bắn tại bệnh viện. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi nổ súng, Hưng cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ án.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã xác định, Cao Văn Hưng là đối tượng cầm đầu. Theo hồ sơ, Hưng có 6 tiền án, tiền sự, rất manh động lại có vũ khí nóng. Vì vậy, Công an huyện Diễn Châu đã phát lệnh truy nã và lập chuyên án truy bắt Hưng cùng đồng bọn.

Sau nhiều ngày bỏ trốn, mới đây, Hưng trở về nhà và bị Công an huyện Diễn Châu bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của Hưng, cơ quan công an đã thu giữ được khẩu súng mà đối tượng này sử dụng.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Anh Ngọc