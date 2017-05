Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ksor Y Bét (sinh năm 1996, Công an viên của xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh) về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, khoảng 14h ngày 03-5-2017Ksor Y Bét, Nay Y Bom, Y Lôi, Y Quân ăn nhậu đám đầy tháng cháu của Ma Dung ở Buôn Bai, xã Ea Lâm. Sau đó, giữa Y Bét và Y Bom xảy ra mâu thuẫn, xô xát thì được Y Quân can ngăn kéo Y Bét về nhà. Khoảng 15h cùng ngày, Y Bét vào bếp lấy 01 con dao dài 31cm, mũi nhọn rồi đi đến nhà Nay Y Bom ở Buôn Bai, xã Ea Lâm. Đến nơi, thấy Y Bom đang ngồi nói chuyện với Y Lôi tại gốc cây xoài trước nhà, Y Bét dùng dao đâm 01 nhát vào ngực trái Y Bom gây thương tích 14%. Mọi người vào can ngăn kéo Y Bét về nhà và đưa Y Bom đến Trung đến Trung tâm y tế huyện Sông Hinh cấp cứu, rồi chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên điều trị. Sau khi phạm tội, Ksor Y Bét đến công an xã Ea Lâm đầu thú. An An