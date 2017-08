Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam ông Kha Văn Thành (chánh án TAND huyện Kỳ Sơn) về tội nhận hối lộ.

Trụ sở TAND huyện Kỳ Sơn. Trước đó, đêm 25-7, lực lượng công an bắt quả tang ông Thành khi đang nhận tiền của bị can T. trên địa bàn thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Số tiền tang vật công an thu giữ 20 triệu đồng. Được biết, bị can T. bị khởi tố về tội đánh bạc, đang tại ngoại chờ ngày xét xử. T. là thuộc trường hợp tái phạm, lo sợ bị án tù giam nên gặp ông Thành. Sau khi được "ra giá chạy án" quá cao, bị can T. báo công an. Hiện ông Thành đang bị tạm giam tại Trại tam giam Công an tỉnh Nghệ An.