Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Trang (tức Trang “Phố núi”, SN 1974, quê Nghệ An) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, BLHS.

Được biết, trước khi xuất cảnh sang Mỹ, Trang “phố núi” sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, do đó cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét địa điểm này để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra. Trước đó, tháng 9/2016, tại phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), HĐXX công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi đồng phạm của Trang “Phố núi” với Phạm Công Danh về tội “cố ý làm trái”. Theo nhận định của HĐXX, Trang “Phố núi” là người giúp sức tích cực cho Danh trong việc tìm kiếm nguồn tiền “chi chăm sóc khách hàng” trái quy định. Theo tài liệu điều tra đến thời điểm hiện tại, vào năm 2013, do cần tiền để “chăm sóc khách hàng”, theo sự chỉ đạo của Phạm Công Danh và Phạm Thị Trang, Mai Hữu Khương và Phan Thành Mai đã soạn hợp đồng nâng cấp hệ thống Corebanking rồi chuyển cho Trang, để Trang đưa cho Cty An Phát ký hoàn thiện hợp đồng (Cty An Phát thành lập theo sự chỉ đạo của Phạm Công Danh và Trang “Phố núi”; Giám đốc Cty là Phạm Việt Thép - anh trai của Trang). Khi xây dựng hợp đồng khống, Khương phát hiện Cty An Phát không có chức năng kinh doanh về công nghệ thông tin, không thể thực hiện hợp đồng, nên đã trao đổi lại với Trang “Phố núi” và được Trang chỉ đạo bổ sung ngành nghề kinh doanh tin học. Sau đó, Trang đưa cho Khương hồ sơ Cty An Phát cùng một số bản hợp đồng mẫu và yêu cầu Khương về phối hợp với Phan Thành Mai- Phó tổng giám đốc thường trực VNCB để lập đề án tin học cho phù hợp với hợp đồng khống nêu trên. Bằng thủ đoạn này, các bị can đã “rút ruột” hơn 63,7 tỷ đồng của VNCB. Ngoài ra, Phạm Thị Trang còn bị tình nghi giúp sức cho Phạm Công Danh và các đồng phạm rút nhiều tỷ đồng nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản, gây thiệt hại số tiền này đối với VNCB. Trong đó có khoản tiền hơn 1.000 tỷ đồng được BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 giải ngân chuyển vào tài khoản của Phạm Thị Trang tại Ngân hàng TMCP Á Châu, sau đó Trang đã chuyển số tiền này cho Phạm Công Danh sử dụng… Quý Dương