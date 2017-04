Ngày4/4, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Mai Thị Hương (SN 1971, trú ở tổ 17, phường Thạch Bàn, quận Long Biên) để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hương là bị can dùng bút đâm vào mặt ông Đàm Văn Duy, cán bộ đô thị UBND phường Thạch Bàn đang làm nhiệm vụ giành lại vỉa hè ngày 22/3.

Theo một cán bộ điều tra Công an quận Long Biên, tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận, khi tổ công tác làm nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị phường Thạch Bàn lập biên bản về hành vi lấn chiếm vỉa hè, yêu cầu cam kết không vi phạm Hương nhận thấy quyền lợi của bị ảnh hưởng nên bực tức, chống đối.

Cán bộ điều tra Công an quận Long Biên cho hay, quá trình lực lượng chức năng lập lại trật tự đô thị, một số dân dù biết việc lấn chiếm vỉa hè là vi phạm quy định về trật tự đô thị nhưng vì quyền lợi cá nhân mà cố tình chống đối lực lượng chức năng.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ”. Kết quả điều tra ban đầu xác định,khoảng 9 giờ ngày 22/3, thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè, các điểm trông xe, tổ công tác UBND và Công an phường Thạch Bàn đã đến các hộ kinh doanh buôn bán vi phạm trật tự đô thị tại tổ 17 để ký cam kết không vi phạm.

Do Mai Thị Hương lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng nước, để xe trái quy định, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đồng thời yêu cầu nữ chủ quán ký cam kết không vi phạm. Tuy nhiên, Mai Thị Hương không chấp hành, có lời nói lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Thời điểm đó, anh Đàm Văn Duy - cán bộ đô thị UBND phường Thạch Bàn lập biên bản và đưa tờ cam kết cho Hương kýđối tượng không ký, giật lấy rồi vò nát. Anh Duy lấy lại biên bản thì bị Hương dùng bút bi đâm vào mặt. Hậu quả, anh Duy bị rách da, chảy máu. Công an quận Long Biên cho biết, khi đưa biển bản và tờ cam kết cho Hương, anh Duy có đeo thẻ làm việc của cán bộ UBND phường. Dù biết, anh Duy là cán bộ UBND đang làm nhiệm vụ nhưng Hương vẫn dùng bút chọc vào mặt. Được biết, Hương chưa có tiền án, tiền sự. Hương nhiều lần vi phạm lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh và bị lực lượng chức năng nhắc nhở nhiều lần nhưng cố tình chống đối.

Công an quận Long Biên cho biết, do bị can Hương thành khẩn khai báo, phạm tội ít nghiêm trọng nên cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp giam giữ, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Công an quận đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.