Chiều 9/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Lâm Hưng (29 tuổi, kỹ sư Điện, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên).

Nghi can Hưng khi bị bắt giữ

Hưng bị khởi tố để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nghi can 29 tuổi được xác định đã cướp gây vụ cướp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Như trước đó đã đưa tin, chiều ngày 6/5, Bộ Công an phối hợp công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ nghi can Lê Lâm Hưng tại nơi làm việc.

Tại cơ quan điều tra, theo lời khai ban đầu của Hưng, sau khi cướp được số tiền khoảng 36.000USD và 1,6 tỷ đồng, y đã cất giấu tiền ở tại nơi làm việc. Để tránh bị nghi ngờ, Hưng vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì.

Về chiếc xe gây án, Hưng khai dùng chiếc xe gắn máy Sirius mượn của một người bạn. Hiện công an đã tạm giữ chiếc xe và sẽ làm việc với chủ phương tiện để xác minh có hay không chuyện tiếp tay cho nghi phạm Hưng gây án.

Về số tiền sau khi cướp được, Hưng khai chỉ tiêu số tiền gần 1,6 tỷ đồng bằng VNĐ để tránh bị nghi ngờ, truy vết ra việc cướp ngân hàng. Còn số tiền gần 36.000 USD, cơ quan công an đã thu giữ tại nơi làm việc của nghi can.

Về nguyên nhân cướp, nghi can 29 tuổi nói rằng do mê cá độ bóng đá nên nợ nần. Vì vậy, y đã thực hiện việc cướp ngân hàng.

Để thực hiện vụ cướp, nghi can này đã dành nhiều ngày theo dõi hoạt động của ngân hàng để chọn thời điểm thích hợp. Khẩu súng gây án là súng giả, được Hưng mua ở chợ Kim Biên (TP.HCM).

Nguyễn Tuấn