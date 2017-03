Ông Trần Huy Liệu, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNN) chi nhánh Cần Thơ bị bắt giam vì liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam.

Ngày 8.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Huy Liệu (45 tuổi), nguyên Phó giám đốc ngân hàng NN-PTNN, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ); Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Hải (53 tuổi), nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ cùng về tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo cơ quan an ninh điều tra, cả hai bị can trên trong thời gian đương chức đã có hành vi xét duyệt cho vay sai đối tượng theo Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt Công ty Tây Nam ).

Ông Trần Huy Liệu, nguyênguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ

Liên quan đến vụ án, trước đó vào tháng 6.2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân , nguyên giám đốc Công ty Tây Nam; Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt, giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến (gọi tắt Công ty Tân Tiến); Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, Chính phủ ban hành Quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, Nhân đã làm hồ sơ vay theo gói ưu đãi này và được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi.

Khi đó, Nhân đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất trên và thế chấp siêu thị Citimart mà công ty vừa trúng đấu giá 104 tỉ đồng. Nhưng sau đó, siêu thị trên lại được một đơn vị thẩm định giá hơn 333 tỉ đồng. Trên cơ sở đó, Nhân được ngân hàng Agribank Cần Thơ cho vay 289 tỉ đồng (đã giải ngân hơn 258 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi theo Quyết định 63 của Chính phủ).

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty Tây Nam bị bắt vào ngày 16.6.2016

Cơ quan điều tra xác định, số tiền được ngân hàng giải ngân, Nhân chuyển hàng trăm tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Tân Tiến do Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng “cung ứng thiết bị” được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên danh gồm: Công ty Tân Tiến, Công ty CP QBI và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng. Công ty Tân Tiến lại mang số tiền này gửi tiết kiệm ngược lại chính ngân hàng đã cho vay để hưởng lãi suất.

Đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ, chủ đầu tư là công ty Tây Nam và đơn vị thi công là Công ty Tân Tiến chỉ là một và do Nhân đứng ra điều hành. Đối với công ty cung cấp thiết bị, vật tư vẫn chưa ký hợp đồng cung cấp thiết bị mà hai bên chỉ mới bàn bạc chưa đi đến thống nhất.

Ngoài ra, Nhân còn thành lập 7 công ty khác, thuê người làm giám đốc và Nhân đã chỉ đạo cho các công ty này nâng khống tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng thông qua việc làm hồ sơ khống trong hoạt động kinh doanh để hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền trên 60 tỉ đồng.