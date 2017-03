Ngày 16.3, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP.Hà Nội - cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Cao Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội dâm ô trẻ em.

Theo đó, sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng đã xác định được hành vi phạm tội của đối tượng Hùng. Trước đó, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã phân công đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội - chủ trì, họp với chỉ huy Văn phòng Cơ quan CSĐT TP và Công an quận Hoàng Mai, cùng một số đơn vị chức năng, để đánh giá kỹ quy trình, tiến độ công tác tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, điều tra vụ việc. Từ đó, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc từ Công an quận Hoàng Mai để ra quyết định khởi tố điều tra vụ án.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, chị N.T.L (trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến Công an phường Thịnh Liệt trình báo về việc con gái chị mới 8 tuổi bị đối tượng Cao Mạnh H. (SN 1983, quê Thái Bình) thuê trọ gần nhà chị có hành vi xâm hại tình dục bé vào tối 8.1.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, chiều 11.1, đại diện công an phường đã cùng với gia đình đưa bé Y.N đi giám định. “Tại đây, tôi điếng người khi nghe bác sỹ bảo con gái tôi bị tổn thương bộ phận sinh dục, rách màng trinh, xây xát và phù nề xung quanh”, chị L. bức xúc nói.

Ngay tối đó, công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập Cao Mạnh H. để làm rõ những nội dung mà gia đình chị L. tố cáo và ngày hôm sau, vụ việc được chuyển cho công an quận Hoàng Mai. Đối tượng sau đó đã bị triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai và được thả sau đó. Sau khi được thả, Cao Mạnh H. đã cùng gia đình chuyển khỏi nơi cư trú.

Ngày 13.3, thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP đã khởi tố vụ án dâm ô với trẻ em, xảy ra tại địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Cùng ngày 13.3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP.Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

