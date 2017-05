Tại buổi họp báo do UBND TP Hải Phòng tổ chức, đại diện Công an quận Ngô Quyền cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi đổ dầu luyn vào thịt lợn tại chợ Lương Văn Can.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình chỉ đạo buổi họp báo.

Theo báo cáo của UBND quận Ngô Quyền, sáng ngày 11/5/2017, chị Đỗ Thị Xuyến và chị Phạm Thị Hòa đang bán thịt lợn trước cửa nhà số 12 Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) thì bị Lê Thị Hoa (SN 1986, HKTT: số 16 Lương Văn Can, phường Máy Tơ) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970, HKTT số 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ) cầm xô đựng chất bẩn hắt vào sạp thịt lợn làm bẩn toàn bộ số thịt trên sạp, chất bẩn bắn lên cả người chị Xuyến.

Trước tình hình đó, Công an quận Ngô Quyền đã tiến hành triệu tập các cá nhân có liên quan. Tại cơ quan điều tra, chị Xuyến và chị Hòa khai: trước kia hai chị buôn bán tôm cá, do ở quê nuôi nhiều lợn không bán được đã tự giết lợn mang ra chợ Lương Văn Can bán được khoảng 10 ngày.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung nhưng cả hai hiện vắng mặt tại địa phương. Qua kết quả điều tra, xác minh, CQĐT - CA quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại tài sản, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung về hành vi Hủy hoại tài sản (theo quy định tại Điều 143 Bộ Luật Hình sự).

Hiện Công an quận Ngô Quyền đang tập trung lực lượng truy bắt Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Đặng Chinh Thưởng - Trưởng CA quận Ngô Quyền cho biết: "Hiện Công an Quận đã bắt đối tượng Hoàng Thị Thanh Dung còn Lê Thị Hoa mới sinh con được 2 tháng nên đã không tiến hành bắt giữ nhưng 7h30 sáng nay (13/5) Hoa đã lên Công an Quận đầu thú. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ".

Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền báo cáo vụ việc tại cuộc họp.

Về thông tin xuất hiện đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đến chợ Lương Văn Can, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền khẳng định: "Không có việc đoàn kiểm tra cấm chị Xuyến bán thịt lợn ở chợ Lương Văn Can như một số trang mạng xã hội đưa tin".

Theo ông Sơn, thực hiện kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm phường Máy Tơ (được thành lập theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND phường Máy Tơ) tiến hành kiểm tra đối với 15 trường hợp kinh doanh thịt tại chợ Lương Văn Can.

Qua kiểm tra có 14/15 chủ hộ có Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, 14/15 hộ chứng minh được nguồn gốc thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện 05 hộ kinh doanh không đủ điều kiện về trang thiết bị, phương tiện bày bán, trong đó có 04 hộ sử dụng mặt bàn gỗ cũ, hỏng, còn hộ của chị Xuyến để thịt trên mặt bàn bìa các-tông kê trên nắp hộp xốp, để sát mặt đất, không có bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã nhắc nhở và hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về điều kiện vệ sinh thú y, trang thiết bị, dụng cụ bày bán sản phẩm động vật. Sau khi được nhắc nhở, các hộ kinh doanh cam kết sẽ khắc phục tồn tại, riêng hộ chị Xuyến đã tiếp thu, tạm khắc phục, tự giác kê cao sạp thịt và tiếp tục kinh doanh bình thường cho đến cuối giờ chiều cùng ngày.

Phát biểu chỉ đạo buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đánh giá cao sự vào cuộc của UBND quận Ngô Quyền và Công an quận Ngô Quyền.

Đồng chí Bình cho biết: Đây là trường hợp cá biệt, tuy hậu quả chưa nghiêm trọng nhưng cần phải xử lý nghiêm để bảo đảm được quyền tự do kinh doanh của nhân dân, không được phép để xảy ra tình trạng trên tại một thành phố đang phát triển.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật nghiêm minh vụ việc này; Yêu cầu ban quản lý các chợ nghiêm túc kiểm tra trật tự văn minh kinh doanh. Không để xảy ra hiện tượng trên. "Đảng bộ Thành phố không chấp nhận một thành phố đang phát triển có những hành động như thế" - ông Bình khẳng định.

Liên quan đến vụ việc trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện để người dân, nông dân tiêu thụ được sản phẩm của mình. Tạo điều kiện không chỉ nông dân Hải Phòng mà người nông dân nói chung tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn Hải Phòng một cách thuận lợi. Đây là trách nhiệm của các cơ quan chức năng trên toàn thành phố.

Hoàng Nam